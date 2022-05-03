У перешедшего на сторону Украины вице-президента «Газпромбанка» пропали все деньги со счета

10:00 03 мая Киев, Украина

Уехавший в Украину вице-президент банка «Газпрома» Игорь Волобуев сообщил о пропаже всех денег с банковских счетов. Сбережения он хранил в «Газпромбанке»



В интервью The Telegraph бывший топ-менеджер рассказал, что после отъезда из России он потерял доступ к своим средствам, так как за границей не работают российские карты Visa и MasterCard. Позже все его депозиты пропали из банковского приложения. Волобуев назвал это расплатой за свое "дезертирство".



По его словам, из России он уехал с одним чемоданом и 8 тысячами фунтов — это максимально разрешенная сумма для вывоза в валюте.

«У меня сейчас ничего нет. Но лучше я буду спать на улице, чем уеду из Украины», — отметил он.

Волобуев заметил, что не он один в «Газпроме» был против войны в Украине, и некоторые работники публично говорят то, что не соответствует их взглядам.

«Один очень известный человек в „Газпроме“ сказал мне: "Я не понимаю, зачем Путину Украина“», — добавил собеседник издания.

Об отъезде Игоря Волобуева в Киев стало известно в конце апреля. Тогда он заявил, что вступил в территориальную оборону, а на переезд решился после начала войны. Мужчина родом из Сумской области — там в Ахтырке до сих пор живут его отец и младший брат.



Волобуев говорил, что для него это покаяние, он хочет отмыться от российского прошлого и защищать свою Ахтырку с оружием в руках.



Экс-руководитель банка добавил, что на протяжении 20 лет «Газпром» дискредитировал Украину: якобы целью компании было привязать Украину к России, посадить на «газовую иглу». Затем Киев начали выставлять недобросовестным транзитером российского газа, это было нужно для строительства газопроводов в Европу.