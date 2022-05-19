У оккупантов нет доступа к операторам связи в оккупированных территориях

15:40 19 мая Киев, Украина

У россиян нет контроля связи.





По его словам, украинская мобильная связь на временно захваченных территориях может работать, если ее не повредили или обесточили. Также украинские операторы постоянно мониторят состояние вышек и обязательно отключат их в случае угрозы, говорит СЕО компании. Российские оккупанты не могут контролировать мобильную связь на временно оккупированных территориях Украины. Они не могут вмешаться в работу украинских сетей, рассказал президент компании Киевстар Александр Комаров.По его словам, украинская мобильная связь на временно захваченных территориях может работать, если ее не повредили или обесточили. Также украинские операторы постоянно мониторят состояние вышек и обязательно отключат их в случае угрозы, говорит СЕО компании.

"Мы не отключаем оборудование, т.к. на оккупированных территориях – наши граждане. Мы дистанционно видим, что происходит с каждой базовой станцией. Поэтому все слухи о том, что россияне "контролируют" связь на оккупированных территориях – из-за непонимания, как работают мобильные сети", – говорит Комаров.

Впрочем, оккупанты могут запустить на украинских территориях свое мобильное оборудование, объясняет Комаров. В частности – сети "Феникс" или "Крымтел", которые используются в ОРДЛО и временно оккупированном Крыму.