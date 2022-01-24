У кого в этом году пенсия может стать меньше

Усилия украинского правительства направлены на увеличение размеров пенсий для граждан Украины. Но порой пенсионер начинает получать не больше, а меньше. Такое уменьшение пенсионных выплат может наступить, если пенсионер устроился на работу. А порой размер выплаты пенсии может стать меньше, если пенсионер является проштрафившимся должником.

Ранее с пенсий в принудительном порядке списывались лишь алименты. Теперь же, закон упростил списание денег с пенсии за долги по невыплаченным штрафам, по коммуналке, за просроченные кредиты и еще в некоторых случаях.

Сколько денег могут взыскать с пенсионера

Здесь сразу уместно сказать, с какой выплаты вообще запрещено взыскивать долги. Это касается лишь надбавки на уход за инвалидом 1 группы. И все. Это – единственная выплата, с которой долги не взимаются. Из остальных пенсионных и социальных выплат долг могут взыскать.

Единственное условие для начала списания денег с пенсионной карточки – судебное решение. Если такое имеется, судебный исполнитель тут же рассылает запросы по банкам о счетах должника, и начинается списание.

По закону отчисления с пенсии не могут превышать 20%, то есть пятой части от суммы выплаты. Однако должникам не стоит торопиться переводить дух, ибо во всех законах имеются свои исключения. И иногда их перечень занимает больше места, нежели сам закон.

В отдельных случаях сумма взыскания может достигать 50%:

в случае взыскания алиментов;

при возмещении убытков от хищения имущества предприятий и организаций;

при возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

при возврате переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

В некоторых случаях может быть не одно, а два или несколько судебных решений о взыскании. Однако в любом случае сумма взысканий не должна превышать 50% от пенсии.

Куда обращаться пенсионеру в случае, если с его карточки были списаны деньги

Иногда человек может не знать, в чем причина списания. Или же может теряться в догадках, если он задолжал не по одному, а по нескольким пунктам. Выяснить, в чем причина списания пенсии с карточки, можно в Пенсионном фонде.