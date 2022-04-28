У домработницы Медведчука в ходе обысков изъяли полмиллиона долларов
18:01 28 апреля Киев, Украина
В ходе расследования уголовного производства в отношении Виктора Медведчука
по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или госграницы Украины), был проведен обыск у его домработницы.
В результате обыска было найдено и изъято 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова
.
"Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально, ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) у домработницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро. И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола - а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это же жизнь", - написала Венедиктова.
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