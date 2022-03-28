У Facebook появился новый сервис: рассылка бесплатного и платного контента

11:06 30 июня Киев, Украина

У компании Facebook появился новый сервис почтовых рассылок, основная функция которого заключается в рассылке платного и безплатного контента. Сервис получил название Bulletin.

Об этом пишет Reuters.



В компании заявили, что не будут ограничивать доходы авторов при запуске платформы, а создатели контента смогут сами устанавливать цены на подписку. Платформа работает на отдельном сайте.



«Мы создали Bulletin на отдельном веб-сайте, чтобы авторы могли расширять свою аудиторию способами, не зависящими исключительно от платформы Facebook», — говорится в сообщении на новом сайте.



Сообщается, что статьи и подкасты также будут доступны в ленте новостей Facebook и в разделе новостей Facebook.



В Facebook отметили, что пока привлекают к сотрудничеству с платформой авторов из США и в настоящее время не планирует работать с создателями контента из других стран. По окончанию бета-тестирования в компании намерены заняться привлечением авторов из других стран.