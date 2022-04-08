"У 90% погибших мирных жителей Бучи пулевые ранения", - мэр города

16:14 07 апреля Киев, Украина

Почти 90% погибших мирных жителей Бучи имеют пулевые, а не осколочные ранения, рассказал Deutsche Welle мэр города Анатолий Федорук.



По его словам, к 6 апреля в Буче было найдено 320 трупов горожан. При этом каждый день эта цифра увеличивается.

«Их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела», — уточнил градоначальник.

Он объяснил, что люди старались хоронить умерших и делали временные захоронения, чтобы трупы не растаскивали собаки. Однако есть места, куда тела приносили сами российские военные. Мы обнаружили три места с массовыми захоронениями.

«Это территория предприятия „Украгроснаб“, где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще — улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь, где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями», — сказал Федорук.

Сам он лично видел три случая убийства горожан российскими бойцами — на его глазах россияне расстреляли три машины. В одном автомобиле ехали мужчина, двое детей и беременная женщина. В живых остался только глава семейства, жену он похоронил в окопе.



Сейчас украинские и международные правоохранительные органы занимаются установлением личностей всех погибших. С телами работают криминалисты.

"Списки обязательно будут обнародованы. Самое главное — привлечь к ответственности преступников, которые это сделали", - сказал Федорук

В Буче полностью разрушены 112 частных домов, а 18 многоквартирных домов получили тяжелые артиллерийские повреждения и сгорели.