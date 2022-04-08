"У 90% погибших мирных жителей Бучи пулевые ранения", - мэр города

Почти 90% погибших мирных жителей Бучи имеют пулевые, а не осколочные ранения, рассказал Deutsche Welle мэр города Анатолий Федорук.
По его словам, к 6 апреля в Буче было найдено 320 трупов горожан. При этом каждый день эта цифра увеличивается.
Он объяснил, что люди старались хоронить умерших и делали временные захоронения, чтобы трупы не растаскивали собаки. Однако есть места, куда тела приносили сами российские военные. Мы обнаружили три места с массовыми захоронениями.
Сам он лично видел три случая убийства горожан российскими бойцами — на его глазах россияне расстреляли три машины. В одном автомобиле ехали мужчина, двое детей и беременная женщина. В живых остался только глава семейства, жену он похоронил в окопе.
Сейчас украинские и международные правоохранительные органы занимаются установлением личностей всех погибших. С телами работают криминалисты.
Сейчас украинские и международные правоохранительные органы занимаются установлением личностей всех погибших. С телами работают криминалисты.
В Буче полностью разрушены 112 частных домов, а 18 многоквартирных домов получили тяжелые артиллерийские повреждения и сгорели.
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