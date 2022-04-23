У 1,7% украинцев нет мобильного телефона

18:11 25 ноября Киев, Украина

По данным Офиса эффективного регулирования, почти 700 тыс. граждан Украины не пользуются мобильным телефоном из-за отсутствия средств на его покупку.

"Финансовая несостоятельность иметь телефон является одним из критериев оценки бедности. Из-за низкого уровня доходов отдельные категории украинских потребителей не могут пользоваться услугами голосовой связи. По данным Госстата, этот показатель составляет 1,7% населения, или примерно 700 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Ситуация в странах ЕС:

Швейцария, Норвегия, Франция – 0% живут без мобильного телефона;

Греция и Италия – 0,3 %;

Румыния – 1,4%;

Болгария – 2,5%.

В среднем в странах Евросоюза этот показатель составляет 0,3% населения.



По данным аналитиков, за 2010-2019 годы объем украинского рынка мобильной связи вырос с 24 млрд грн до 41,9 млрд грн. По сравнению с 2018 годом рынок вырос на 19,7%.



97% абонентов обслуживаются крупнейшими украинскими операторами мобильной связи – "Киевстар", "Vodafone Украина" и Lifecell.





Справка: Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office) - независимый экспертно-аналитический центр, который финансируется международными донорами, в том числе Европейским Союзом в рамках проекта FORBIZ и Инициативы EU4Business.