У 1,7% украинцев нет мобильного телефона

По данным Офиса эффективного регулирования, почти 700 тыс. граждан Украины не пользуются мобильным телефоном из-за отсутствия средств на его покупку.
Ситуация в странах ЕС:
- Швейцария, Норвегия, Франция – 0% живут без мобильного телефона;
- Греция и Италия – 0,3 %;
- Румыния – 1,4%;
- Болгария – 2,5%.
В среднем в странах Евросоюза этот показатель составляет 0,3% населения.
По данным аналитиков, за 2010-2019 годы объем украинского рынка мобильной связи вырос с 24 млрд грн до 41,9 млрд грн. По сравнению с 2018 годом рынок вырос на 19,7%.
97% абонентов обслуживаются крупнейшими украинскими операторами мобильной связи – "Киевстар", "Vodafone Украина" и Lifecell.
Справка: Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office) - независимый экспертно-аналитический центр, который финансируется международными донорами, в том числе Европейским Союзом в рамках проекта FORBIZ и Инициативы EU4Business.
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