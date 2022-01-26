Тысячей, полученной за вакцинацию, можно будет рассчитаться за коммуналку

14:43 26 Январь Киев, Украина

Программу выплат вакцинированным украинцам «еподдержка» правительство планирует расширить и разрешить тратить средства на образовательные и коммунальные услуги

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.



Он отметил, что уже более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. При этом 1,7 млрд грн уже израсходовано.



В дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги, отметил Шмигаль. Планируется расширить программу на коммунальные услуги. Однако ранее сообщалось, что тысячу за вакцинацию на оплату коммунальных услуг смогут потратить люди старше 60 лет.



Напомним, что украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса, получат через портал «Действие» еще 500 гривен в рамках программы «Поддержка».



Ранее правительство определило новую категорию украинцев, которые смогут купить лекарство за «ковидную» тысячу .



Как известно, теперь «тысячу за вакцинацию» можно потратить на лекарства . Однако сделать это могут не все. Тысячу за вакцинацию можно тратить на лекарства только гражданам, которым исполнилось 60 лет и получили полный курс прививки от коронавируса. Можно будет купить как рецептурное, так и безрецептурное лекарство.



Тысячу гривен для вакцинированных следует использовать в течение четырех месяцев с момента получения. Иначе они вернутся государству. Приобрести медикаменты можно в аптеках, где есть терминал для оплаты, или же заказать через интернет.