Twitter закрывает пропагандистские аккаунты в шести странах, включая Россию

Twitter сообщил, что закрыл почти 3500 аккаунтов, которые публиковали проправительственную пропаганду в шести странах, включая Китай и Россию.
Подавляющее большинство учетных записей были частью сети, которая «усиливала рассказы Коммунистической партии Китая, связанные с обращением с уйгурским населением в Синьцзяне», - говорится в заявлении Twitter.
Китаю предъявлены обвинения в серьезных нарушениях прав человека в отношении этнических меньшинств в северо-западной провинции, где, по оценкам экспертов, более миллиона человек содержатся в лагерях.
Помимо 2048 аккаунтов, связанных с пропекинской кампанией, Twitter также закрыл 112 аккаунтов, связанных с компанией Changyu Culture, связанной с региональным правительством Синьцзяна.
Этот шаг был предпринят на следующий день после того, как материнская компания Facebook Meta заявила, что закрыла более 500 учетных записей, которые были частью связанной с Китаем кампании влияния, связанной с Covid-19.
В аккаунтах содержались утверждения вымышленного швейцарского биолога Уилсона Эдвардса о том, что Соединенные Штаты вмешивались в попытки определить происхождение коронавируса.
Китайские государственные СМИ широко цитировали Эдвардса в июле, хотя несколько газет удалили упоминания о нем после того, как посольство Швейцарии в Пекине заявило, что его следов не было.
И Twitter, и Facebook запрещены в Китае, но Пекин часто использует обе социальные сети США для продвижения своих позиций на международной арене.
Помимо Китая, Twitter также закрыл 16 учетных записей, связанных с Internet Research Agency, российской компанией, которую критики назвали «фермой троллей», которая проводит проправительственные кампании влияния в Интернете.
«Операция опиралась на сочетание подлинных и реальных аккаунтов, чтобы внести пророссийскую точку зрения в политический дискурс Центральной Африки», - говорится в Twitter.
Россия приобретает все большее влияние в Центральноафриканской Республике с 2018 года, когда она направила большой контингент «инструкторов» для обучения армии.
«Мы также удалили сеть из 50 учетных записей, которые атаковали гражданское правительство Ливии и субъектов, которые его поддерживают, при этом выражая значительную поддержку геополитической позиции России в Ливии и Сирии», - добавил Twitter.
Запрещенные аккаунты также включают 276 аккаунтов, которые поделились проправительственным контентом в Мексике, и «277 венесуэльских аккаунтов, в которых расширены аккаунты, хэштеги и темы в поддержку правительства и его официальных заявлений».
В Африке было закрыто 268 аккаунтов, направленных на правозащитную группу FichuaTanzania, а также 418 аккаунтов, которые «вели скоординированную недостоверную деятельность» в Уганде по продвижению президента Йовери Мусевени.
«В большинстве случаев аккаунты были заблокированы за различные нарушения нашей политики в отношении манипуляций с платформой и спама», - говорится в сообщении Twitter.
Как и другие гиганты социальных сетей, Twitter столкнулся с критикой из-за неспособности бороться с дезинформацией на своей платформе, а также за расистские, сексистские и гомофобные сообщения, среди других форм ненавистнических высказываний.
Руководство компании также объявило, что в начале следующего года запустит Консорциум исследований модерации Twitter, который соберет «экспертов из академических кругов, гражданского общества, НПО и журналистов» для изучения возможных улучшений.
Twitter заявил, что не будет пытаться повлиять на выводы консорциума.
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