Twitter закрывает пропагандистские аккаунты в шести странах, включая Россию

07:09 03 Декабрь Киев, Украина

Twitter сообщил, что закрыл почти 3500 аккаунтов, которые публиковали проправительственную пропаганду в шести странах, включая Китай и Россию.

Подавляющее большинство учетных записей были частью сети, которая «усиливала рассказы Коммунистической партии Китая, связанные с обращением с уйгурским населением в Синьцзяне», - говорится в заявлении Twitter.

Китаю предъявлены обвинения в серьезных нарушениях прав человека в отношении этнических меньшинств в северо-западной провинции, где, по оценкам экспертов, более миллиона человек содержатся в лагерях.

Помимо 2048 аккаунтов, связанных с пропекинской кампанией, Twitter также закрыл 112 аккаунтов, связанных с компанией Changyu Culture, связанной с региональным правительством Синьцзяна.

Этот шаг был предпринят на следующий день после того, как материнская компания Facebook Meta заявила, что закрыла более 500 учетных записей, которые были частью связанной с Китаем кампании влияния, связанной с Covid-19.

В аккаунтах содержались утверждения вымышленного швейцарского биолога Уилсона Эдвардса о том, что Соединенные Штаты вмешивались в попытки определить происхождение коронавируса.

Китайские государственные СМИ широко цитировали Эдвардса в июле, хотя несколько газет удалили упоминания о нем после того, как посольство Швейцарии в Пекине заявило, что его следов не было.

И Twitter, и Facebook запрещены в Китае, но Пекин часто использует обе социальные сети США для продвижения своих позиций на международной арене.

Помимо Китая, Twitter также закрыл 16 учетных записей, связанных с Internet Research Agency, российской компанией, которую критики назвали «фермой троллей», которая проводит проправительственные кампании влияния в Интернете.

«Операция опиралась на сочетание подлинных и реальных аккаунтов, чтобы внести пророссийскую точку зрения в политический дискурс Центральной Африки», - говорится в Twitter.

Россия приобретает все большее влияние в Центральноафриканской Республике с 2018 года, когда она направила большой контингент «инструкторов» для обучения армии.

«Мы также удалили сеть из 50 учетных записей, которые атаковали гражданское правительство Ливии и субъектов, которые его поддерживают, при этом выражая значительную поддержку геополитической позиции России в Ливии и Сирии», - добавил Twitter.

Запрещенные аккаунты также включают 276 аккаунтов, которые поделились проправительственным контентом в Мексике, и «277 венесуэльских аккаунтов, в которых расширены аккаунты, хэштеги и темы в поддержку правительства и его официальных заявлений».

В Африке было закрыто 268 аккаунтов, направленных на правозащитную группу FichuaTanzania, а также 418 аккаунтов, которые «вели скоординированную недостоверную деятельность» в Уганде по продвижению президента Йовери Мусевени.

«В большинстве случаев аккаунты были заблокированы за различные нарушения нашей политики в отношении манипуляций с платформой и спама», - говорится в сообщении Twitter.

Как и другие гиганты социальных сетей, Twitter столкнулся с критикой из-за неспособности бороться с дезинформацией на своей платформе, а также за расистские, сексистские и гомофобные сообщения, среди других форм ненавистнических высказываний.

Руководство компании также объявило, что в начале следующего года запустит Консорциум исследований модерации Twitter, который соберет «экспертов из академических кругов, гражданского общества, НПО и журналистов» для изучения возможных улучшений.

Twitter заявил, что не будет пытаться повлиять на выводы консорциума.