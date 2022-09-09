"Твоя кровь может воевать": в Украине запустили кампанию в поддержку донорства крови

Каждый день для спасения украинских воинов и мирных жителей, страдающих от агрессии, развязанной российской федерацией, нужна кровь. С целью популяризации донорства в Украине запустили программу «Твоя кровь может воевать. Стань донором».
Об этом сообщает Минздрав.
Кампанию «Твоя кровь может воевать. Стань донором» иллюстрирует мурал на воротах обстрелянного дома в центре Харькова по улице Сумской. Художник Гамлет Зиньковский создал эту мурал после того, как сам сдал кровь для фронта. Автор предоставил право использовать свою работу, чтобы она вдохновляла на донорство других.
Как стать донором?
- Обратиться в центр крови офлайн.
- Записаться по телефону в базу доноров в центрах крови своего города, при необходимости с вами свяжутся. Список центров крови – по ссылке.
- Записаться онлайн в реестр доноров и ждать сообщения от координаторов. Внести свои данные можно на ресурсе «ДонорUA».
Стать донором могут совершеннолетние украинцы весом более 50 килограммов, не имеющих противопоказаний к сдаче крови. Подробнее о них можно прочесть здесь.
По данным Украинского центра трансплант-координации, до войны ежегодно пациентам осуществляли в среднем более 522 тысяч переливаний донорской крови и ее компонентов – преимущественно при хирургических вмешательствах, травмах, родах, онкологических заболеваниях. Война расширила этот список.
Сейчас в базе «Донор UA » зарегистрировано 100 000 потенциальных доноров, но согласно рекомендациям ВОЗ, их должно быть втрое больше.
По данным Украинского центра трансплант-координации, до войны ежегодно пациентам осуществляли в среднем более 522 тысяч переливаний донорской крови и ее компонентов – преимущественно при хирургических вмешательствах, травмах, родах, онкологических заболеваниях. Война расширила этот список.
Сейчас в базе «Донор UA » зарегистрировано 100 000 потенциальных доноров, но согласно рекомендациям ВОЗ, их должно быть втрое больше.
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