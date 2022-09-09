"Твоя кровь может воевать": в Украине запустили кампанию в поддержку донорства крови

Об этом сообщает Минздрав.

"Пока важно увеличивать запасы безопасной и качественной донорской крови, которая помогает не только спасать жизнь военных, но и проводить плановые операции в тылу, принимать роды, осуществлять трансплантации", - говорится в сообщении.