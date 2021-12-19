Турнирная таблица Премьер-лиги

Матчами 18-го тура завершилась осенняя часть чемпионата Украины по футболу. «Шахтер» и «Динамо» долго шли рядом, но в последний уикенд «горняки» смогли оторваться от киевлян. Команда Роберто Де Дзерби одержала волевую победу над «Александрией» (2:1), а киевляне с удовлетворившимися ничьей в игре с «Зарей» (1:1).
Очень мощную игру демонстрирует «Дніпро-1». Он вместе с «Зарей», вероятно, и поведет борьбу за бронзовые награды чемпионата.
Напомним, по итогам турнира команды, которые займут 15-е и 16-е места, перейдут в первую лигу. Те, кто финиширует на 13-й и 14-й строчках, проведут переходные матчи с третьей и четвертой командами первой лиги.
Очень мощную игру демонстрирует «Дніпро-1». Он вместе с «Зарей», вероятно, и поведет борьбу за бронзовые награды чемпионата.
Напомним, по итогам турнира команды, которые займут 15-е и 16-е места, перейдут в первую лигу. Те, кто финиширует на 13-й и 14-й строчках, проведут переходные матчи с третьей и четвертой командами первой лиги.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии