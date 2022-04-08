Турецкий БПЛА, оснащенный двигателем украинского производства, побил рекорд

Разработанный турецкой компанией Bayraktar штурмовой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с украинским двигателем, побил рекорд высоты.
Об этом сообщает информагентство DHA.
Во время этого полета БПЛА Akinci Bayraktar пробыл в воздухе 25 часов 46 минут, преодолел в воздухе 7507 км.
Akinci совершил первый рейс 6 декабря 2019 года. На сегодняшний день он налетал всего 347 часов 28 минут в ходе 870 испытательных и учебных полетов.
Akinci совершил первый рейс 6 декабря 2019 года. На сегодняшний день он налетал всего 347 часов 28 минут в ходе 870 испытательных и учебных полетов.
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