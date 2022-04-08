Турецкий БПЛА, оснащенный двигателем украинского производства, побил рекорд

13:42 09 июля Киев, Украина

Разработанный турецкой компанией Bayraktar штурмовой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с украинским двигателем, побил рекорд высоты.

Об этом сообщает информагентство DHA.

«Турецкий БПЛА Akinci достиг высоты 38039 футов (11594 метров). Такой высоты в небе впервые достигнуто самолетом национальной разработки», - говорится в сообщении.

Во время этого полета БПЛА Akinci Bayraktar пробыл в воздухе 25 часов 46 минут, преодолел в воздухе 7507 км.



Akinci совершил первый рейс 6 декабря 2019 года. На сегодняшний день он налетал всего 347 часов 28 минут в ходе 870 испытательных и учебных полетов.