Трускавец намерен стать курортом государственного значения

11:33 26 Апрель Киев, Украина

Трускавец на сегодняшний день является известнейшим в Украине бальнеологическим курортом . Местные власти города подали заявку на признание Трускавца курортом государственного значения.

Об этом в Facebook сообщает Комиссия культурного наследия и туризма Львовщины.



Отмечается, что для того, чтобы Трускавец действительно стал курортом государственного значения, а областной совет поддержал такую его заявку, должен быть порядок с градостроительной документацией, соблюдением требований курортной застройки и сохранением архитектурного наследия, которого здесь, к сожалению, почти не осталось.

"Статус курорта должен был четко отображен в градостроительной документации. Должны быть утверждены охранные зоны объектов наследия, и власти города и застройщики должны их соблюдать и понимать, какая это ответственность – быть настоящим европейским курортом. К сожалению, в Трускавце большая часть наследия уничтожена, поэтому существует особая потребность спасать и ценить то, что есть", - заявил глава комиссии Иван Щурко.

Комиссия предлагает рекомендовать местным властям сохранить в коммунальной собственности города минеральные источники.