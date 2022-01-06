Трускавец намерен стать курортом государственного значения

Трускавец на сегодняшний день является известнейшим в Украине бальнеологическим курортом. Местные власти города подали заявку на признание Трускавца курортом государственного значения.
Об этом в Facebook сообщает Комиссия культурного наследия и туризма Львовщины.
Отмечается, что для того, чтобы Трускавец действительно стал курортом государственного значения, а областной совет поддержал такую его заявку, должен быть порядок с градостроительной документацией, соблюдением требований курортной застройки и сохранением архитектурного наследия, которого здесь, к сожалению, почти не осталось.
Отмечается, что для того, чтобы Трускавец действительно стал курортом государственного значения, а областной совет поддержал такую его заявку, должен быть порядок с градостроительной документацией, соблюдением требований курортной застройки и сохранением архитектурного наследия, которого здесь, к сожалению, почти не осталось.
Комиссия предлагает рекомендовать местным властям сохранить в коммунальной собственности города минеральные источники.
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