Трускавец на грани гибели. К делу причастны местные власти

18:55 20 октября Киев, Украина

Сотрудники СБУ обнаружили аварийное состояние более 20 инженерных сооружений Трускавецкого бассейна минеральных вод.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

"Именно бездействие и нарушения использования и охраны недр стали причиной загрязнения месторождений. Эксплуатация ряда целебных скважин типа "Нафтуся" была приостановлена", — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за роста опасности Трускавец может потерять статус всемирного курорта.

Предварительно, к уничтожению курорта причастны и местные чиновники. Они намеренно занижали объемы специального водопользования, ежегодно нанося ущерб бюджету города. Также установлено, что одним из конечных владельцев коммерческих структур, эксплуатировавших скважины, является народный депутат.