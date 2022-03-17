Трускавец на грани гибели. К делу причастны местные власти

Сотрудники СБУ обнаружили аварийное состояние более 20 инженерных сооружений Трускавецкого бассейна минеральных вод.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.
"Именно бездействие и нарушения использования и охраны недр стали причиной загрязнения месторождений. Эксплуатация ряда целебных скважин типа "Нафтуся" была приостановлена", — говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за роста опасности Трускавец может потерять статус всемирного курорта.
Предварительно, к уничтожению курорта причастны и местные чиновники. Они намеренно занижали объемы специального водопользования, ежегодно нанося ущерб бюджету города. Также установлено, что одним из конечных владельцев коммерческих структур, эксплуатировавших скважины, является народный депутат.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.
"Именно бездействие и нарушения использования и охраны недр стали причиной загрязнения месторождений. Эксплуатация ряда целебных скважин типа "Нафтуся" была приостановлена", — говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за роста опасности Трускавец может потерять статус всемирного курорта.
Предварительно, к уничтожению курорта причастны и местные чиновники. Они намеренно занижали объемы специального водопользования, ежегодно нанося ущерб бюджету города. Также установлено, что одним из конечных владельцев коммерческих структур, эксплуатировавших скважины, является народный депутат.
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