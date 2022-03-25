Трудовые отношения во время военного положения. Консультация юриста

06:59 25 марта Киев, Украина

24 марта, в Украине вступил в силу специальный закон, регулирующий трудовые отношения в Украине на период действия правового режима военного положения. Закон существенно изменяет действующее законодательство о труде. Что меняется и чем особенный этот закон, объясняет юрист Ирина Власюк.



Изменения, касающиеся оплаты труда:



Работодатель не несет ответственности за невыплату или несвоевременную выплату заработной платы, если это обусловлено боевыми действиями или иными обстоятельствами, исключающими возможность произвести выплату.

Работодатель обязан выплатить начисленную, но не выплаченную заработную плату после возобновления работы предприятия.

Работодатель и работник могут временно приостановить действие трудового договора и вернуться к работе, когда реально возможно предоставить работнику работу.

Выплата заработной платы за время, на которое было приостановлено действие трудового договора, возлагается на РФ (очевидно на средства ожидаемых репараций).

Работодатель может приостановить действие отдельных положений коллективного трудового контракта.

Забастовки запрещены.



Прием еа работу:



Испытательный срок может применяться к любой категории работников.

Работодатель вправе замещать временно отсутствующего работника (в связи с отпуском, болезнью, эвакуацией, простоем или пропавшего без вести) новыми работниками и заключать с ними срочные трудовые договоры.

Работники могут привлекаться работодателем для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий.



Увольнение с работы:



Работник не может уволиться по собственной инициативе, если он был привлечен к общественно полезным работам или к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, даже если предприятие находится в районах, где проходят боевые действия.

Работодателям разрешено увольнять работников, временно нетрудоспособных или находящихся в отпуске (кроме декретного отпуска) в день окончания отпуска или временной нетрудоспособности.



Рабочее время:



Продолжительность рабочего времени увеличена до 60 часов в неделю вместо 40.

Не ограничивается длительность сверхурочной работы.

Время начала и окончания работы (смены) определяется работодателем.

Военное командование может устанавливать 6-дневную рабочую неделю.



Время отдыха:



Выходные на время государственных праздников не предоставляются.

Еженедельный непрерывный выходной может быть сокращен до 24 часов.

Можно привлекать работников к работе в выходной день.

Работодатель может отказать в предоставлении отпуска (не считая декретного) работнику объекта критической инфраструктуры.



Труд женщин:



Женщин можно привлекать к тяжелым, вредным, опасным и подземным работам.

По их согласию, работники с детьми могут работать ночью, в выходные дни, сверхурочно отправляться в командировки.