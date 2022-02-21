Трудовая миграция украинцев в Чехию растет

08:57 21 Февраль Киев, Украина

Несмотря, что последние два года в мире активно распространяется коронавирус и объявлена пандемия, украинцы с 2019 года только нарастили выезд в Чехию с целью заработков на 35%.



За период с 2019 по 2021 год (включительно) число трудоустроенных украинцев составило 51 тысячу. При этом в самом бюро по трудоустройству числилось 195 тысяч 100 граждан Украины по состоянию на декабрь 2021 и еще плюс 3 400 встали на учет в январе 2022.



Дирекция Бюро по трудоустройству сообщает, что украинцы составили четвертую часть всех иностранных рабочих рук в Чехии. Таким образом, получается, что в настоящий момент каждый 20-й работник Чехии – из Украины.



Если же опираться на статистику Министерства внутренних дел, постоянно или временно проживающих в Чехии иностранцев – из Украины уже 30%. Более того, в последнее время резко возросли обращения и разрешения на долгосрочное пребывание в Чешской Республике.



Всего за два года пандемии в Чехию из Украины выехало 50 500 человек, получивших разрешение на временное пребывание. При этом рост выезжающих не прекращается: в 2017 по показателям к концу года в Чехии находились 34 тысячи граждан Украины, в 2019 их число выросло до 58,6 тысяч, а уже в 2021 году – 106,1 тысяч.



Кроме всего прочего, беспрерывно растет число украинцев, которые получают разрешение на постоянное пребывание в ЧР. Под конец 2021 года вид на жительство на постоянной основе получили 90,8 тысяч украинских иммигрантов, а за два года их количество выросло на 3800 человек.



Напомним, что Украина каждый год теряет порядка 30 миллиардов долларов ввиду уменьшения трудового населения. По предварительным подсчетам через 10 лет в Украине число трудоспособных людей сократится на 5 миллионов.