Трудоустройство в Германии: ведутся переговоры относительно сезонных рабочих в сельском хозяйстве

Украина может стать второй страной после Грузии, с которой Германия заключит соглашение о трудоустройстве сезонных работников в сельском хозяйстве.
Об этом сообщает Министерство труда ФРГ в четверг, 15 апреля.
Указано, что таких "рабочих на время отпуска" в 2018 году в Германии было зарегистрировано 11 838 человек (из них 7053 в сельском хозяйстве), в 2019 – 19 180 (9594 в с/х), а за первые девять месяцев 2020 года – 18 301 (в том числе 10 285 в аграрном секторе).
Трудоустройство "настоящих" сезонных работников в сельском хозяйстве возможно только в рамках посреднических договоров. Впервые в этом году немецкая сторона заключила пилотное соглашение о трудоустройстве сезонных работников в сельском хозяйстве с Грузией, Украина – на очереди.
Напомним, минувшей весной ФРГ разрешила приезд для 80 тысяч сезонных рабочих из стран Восточной Европы для спасения урожая. В основном это были граждане Польши и Румынии. Средняя потребность в помощниках в немецком агросекторе оценивается в 300 тысяч человек.
Трудоустройство "настоящих" сезонных работников в сельском хозяйстве возможно только в рамках посреднических договоров. Впервые в этом году немецкая сторона заключила пилотное соглашение о трудоустройстве сезонных работников в сельском хозяйстве с Грузией, Украина – на очереди.
Напомним, минувшей весной ФРГ разрешила приезд для 80 тысяч сезонных рабочих из стран Восточной Европы для спасения урожая. В основном это были граждане Польши и Румынии. Средняя потребность в помощниках в немецком агросекторе оценивается в 300 тысяч человек.
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