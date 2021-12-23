Трудоустройство в Германии: ведутся переговоры относительно сезонных рабочих в сельском хозяйстве

18:33 15 Апрель Киев, Украина

Украина может стать второй страной после Грузии, с которой Германия заключит соглашение о трудоустройстве сезонных работников в сельском хозяйстве.

Об этом сообщает Министерство труда ФРГ в четверг, 15 апреля.

"Министерство ведет предварительные переговоры с Украиной относительно трудоустройства на сезонные работы в сельском хозяйстве. На сегодняшний день сезонное трудоустройство украинцев возможно лишь в рамках отпуска или стажировки студентов", – отметили в ведомстве.

Указано, что таких "рабочих на время отпуска" в 2018 году в Германии было зарегистрировано 11 838 человек (из них 7053 в сельском хозяйстве), в 2019 – 19 180 (9594 в с/х), а за первые девять месяцев 2020 года – 18 301 (в том числе 10 285 в аграрном секторе).



Трудоустройство "настоящих" сезонных работников в сельском хозяйстве возможно только в рамках посреднических договоров. Впервые в этом году немецкая сторона заключила пилотное соглашение о трудоустройстве сезонных работников в сельском хозяйстве с Грузией, Украина – на очереди.



Напомним, минувшей весной ФРГ разрешила приезд для 80 тысяч сезонных рабочих из стран Восточной Европы для спасения урожая. В основном это были граждане Польши и Румынии. Средняя потребность в помощниках в немецком агросекторе оценивается в 300 тысяч человек.