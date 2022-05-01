Троих призеров Олимпийских игр лишили госстипендий из-за допинга

Владимир Зеленский подписал указ, которым три украинских тяжелоатлета лишаются господдержки, из-за допинга.
Об этом сообщили на сайте Офиса президента.
В соответствующем указе говорится, что без стипендии остались:
- бронзовая медалистка летней Олимпиады-2008 в Пекине, тяжелоатлетка (до 69 кг) Наталья Давыдова;
- серебряная медалистка Олимпиады-2008, тяжелоатлетка Ольга Коробка;
- чемпион Олимпийских игр 2012 в Лондоне, тяжеловес (до 105 кг) Алексей Торохтий.
Все они были лишены медали из-за положительных тестов на запрещенный стероид дегидрохлорметилтестостерон (туринабол): Давыдова и Коробка - в 2016 году, а Торохтий - в 2019-м.
Кроме того, Зеленский распорядился возобновить выплату стипендий двум олимпийским чемпионам: гребчихе Инне Фроловой и саблисту Георгию Погосову.
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