Троих призеров Олимпийских игр лишили госстипендий из-за допинга

21:32 29 июля Киев, Украина

Владимир Зеленский подписал указ, которым три украинских тяжелоатлета лишаются господдержки, из-за допинга

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.



В соответствующем указе говорится, что без стипендии остались:

бронзовая медалистка летней Олимпиады-2008 в Пекине, тяжелоатлетка (до 69 кг) Наталья Давыдова;

серебряная медалистка Олимпиады-2008, тяжелоатлетка Ольга Коробка;

чемпион Олимпийских игр 2012 в Лондоне, тяжеловес (до 105 кг) Алексей Торохтий.

Все они были лишены медали из-за положительных тестов на запрещенный стероид дегидрохлорметилтестостерон (туринабол): Давыдова и Коробка - в 2016 году, а Торохтий - в 2019-м.

Кроме того, Зеленский распорядился возобновить выплату стипендий двум олимпийским чемпионам: гребчихе Инне Фроловой и саблисту Георгию Погосову.