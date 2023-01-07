Трогательное поздравление с Новым Победным Годом и Рождеством от ВСУ

08:17 07 января Киев, Украина

Центр военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВСУ поздравил украинцев с Новым Победным Годом и Рождеством Христовым. Поздравительное видео по мотивам Щедрика было опубликовано в пятницу, 6 января, на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Рождество этого года имеет горький привкус слез и цвет крови... цена, которую мы платим ежедневно измеряется жизнями и здоровьем наших воинов. Но мы сильны!", - говорится в сообщении.

В то же время, военные подчеркивают, что в борьбе рождается нация и призывают украинцев в дальнейшем бороться с захватчиками.

Напомним, солдаты НАТО по случаю приближающегося Рождества исполнили знаменитую во всем мире украинскую песню Щедрик.

Пару лет назад украинские копы и немецкие дипломаты спели Щедрик. Таким образом полицейские и сотрудники посольства ФРГ поздравили украинцев с праздниками песней Щедрик.