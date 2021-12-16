Трое подозреваемых в ограблении автомобиля Укрпочты задержаны на два месяца

Новости Полтавщины: По сообщению Нацполиции, Октябрьский районный суд Полтавы объявил о содержании под стражей на два месяца трем подозреваемым в разбойном нападении на автомобиль Укрпочты и хищении 2,7 млн гривен.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Также указано, что позже суд изберет меру пресечения для четвертого подозреваемого в ограблении.

Напомним, 7 июля на Полтавщине подорвали авто Укрпочты. Пострадали два человека. Злоумышленники украли сумку, в которой находилось более 2,7 млн гривен, а также забрали табельный пистолет и телефоны.

В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

В пятницу, 10 июля, стало известно о задержании троих подозреваемых в этом ограблении. А накануне полиция задержала четвертого злоумышленника.