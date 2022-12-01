Три страны передадут Украине полевой госпиталь

18:20 01 декабря Киев, Украина

Нидерланды, Эстония и Норвегия передадут Украине мобильный полевой госпиталь. Он оснащен отделением интенсивной и операционной терапии и поможет спасать жизнь вблизи линии фронта.

"Пришла зима, борьба за территорию Украины продолжается. Поэтому вместе с Эстонией и Норвегией Нидерланды передают Украине мобильный полевой госпиталь. Этот полевой госпиталь поможет спасать жизнь людей вблизи линии фронта", - написала глава оборонного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В Министерстве обороны страны рассказали , что госпиталь состоит из нескольких контейнеров. Отделение интенсивной терапии рассчитано на четыре койки и оснащено мониторами, дефибрилляторами и другим оборудованием. В операционной одновременно могут работать не более семи человек.



Ведомство отмечает, что контейнеры с госпиталем предоставляет именно Эстония, а Нидерланды и Норвегия вносят финансовый вклад. Кроме того, Эстония учит украинских специалистов использовать полевой госпиталь. Страны также передают восемь военных машин для транспортировки раненых.



Ранее Норвегия выделила 150 млн. норвежских крон (более 14,5 млн. евро) на финансирование тренировочной миссии ЕС для украинских военных.