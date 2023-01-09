Три правозащитницы из Украины, Турции и Ирана получили премию Улофа Пальме

Украинская гендерная эксперт, правозащитница и соучредительница Центра "Женские перспективы" Марта Чумало стала одной из трех лауреаток премии Улофа Пальме*.
Об этом сообщили на сайте Мемориального фонда Улофа Пальме.
Вместе с Чумало отметили правозащитницу из Турции Эрен Кескин защищающую женщин, ЛГБТ-людей и беженцев и журналистка и правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади, которую уже два года власть держит за решеткой из-за “распространения пропаганды с намерением нанести вред государству”.
Об этом сообщили на сайте Мемориального фонда Улофа Пальме.
Вместе с Чумало отметили правозащитницу из Турции Эрен Кескин защищающую женщин, ЛГБТ-людей и беженцев и журналистка и правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади, которую уже два года власть держит за решеткой из-за “распространения пропаганды с намерением нанести вред государству”.
Церемония награждения состоится 1 февраля в Стокгольме.
Чумало, комментируя получение награды, сказала, что это было для нее неожиданностью.
Премии Улофа Пальме* - ежегодная премия, присуждаемая за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности. Учреждена премия в память о бывшем премьер-министре Швеции, специальном посреднике Организации Объединенных Наций в войне между Ираном и Ираком Улофе Пальме. Его активная политическая позиция стала причиной его смерти, в 1986 году он стал жертвой заказного убийства.
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