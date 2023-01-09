Три правозащитницы из Украины, Турции и Ирана получили премию Улофа Пальме

15:22 09 января Киев, Украина

Украинская гендерная эксперт, правозащитница и соучредительница Центра "Женские перспективы" Марта Чумало стала одной из трех лауреаток премии Улофа Пальме*.



Об этом сообщили на сайте Мемориального фонда Улофа Пальме.



Вместе с Чумало отметили правозащитницу из Турции Эрен Кескин защищающую женщин, ЛГБТ-людей и беженцев и журналистка и правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади, которую уже два года власть держит за решеткой из-за “распространения пропаганды с намерением нанести вред государству”.

"Своей жизнью и поступками эти три женщины вместе со многими вдохновили других", – говорят организаторы премии.

Церемония награждения состоится 1 февраля в Стокгольме.



Чумало, комментируя получение награды, сказала, что это было для нее неожиданностью.

"Это отличный повод говорить на всех уровнях о том, что права женщин, особенно в условиях войны, часто пренебрегают и нарушаются. И для меня эта награда – это видимое отличие тех усилий, которые украинские феминистки предпринимают сейчас в Украине и за рубежом, чтобы помочь пострадавшим женщинам и детям оказаться в безопасности, уменьшить разрушительные последствия войны и привлечь солидарную поддержку Украины со всего мира”, – отметила она.