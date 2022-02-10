Три лыжных украинских акробата, претендующих на победу, показали позитивный тест на коронавирус

08:30 10 Февраль Киев, Украина

Очередные потери понесла сборная Украины на Олимпиаде в Пекине. В одном из видов соревнований, где наша команда могла рассчитывать на медаль, она не будет участвовать.

На старт не выйдут наши фристайлисты, которые должны выступить в командных соревнованиях. На этапах Кубка мира наша команда дважды получала бронзовую награду, причем непосредственно перед Олимпиадой в Пекине. Как передает «Общественное», положительные тесты на коронавирус оказались у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад. Двое из них, Новосад и Котовский, должны были выступить в командном турнире (третьим был Александр Абраменко).

Украина стала одной из восьми сборных, которая завоевала право соревноваться на Олимпиаде-2022 в командном турнире по лыжной акробатике.

Помимо вышеупомянутых трех акробатов на Олимпиаду отправились также Александр Абраменко и Ольга Полюк.

Командный турнир по лыжной акробатике дебютирует на Олимпиаде-2022.