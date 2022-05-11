Три года в иракском плену: украинцы вернулись на родину

Захваченные и удерживаемые с 2017 года на территории Ирака украинцы Евгений Фоменков и Александр Санпитер, благодаря усилиям Офиса президента, МИД и других госструктур, вернулись домой.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины, в среду, 9 декабря.
В частности, президент Владимир Зеленский уже поздравил украинцев с возвращением.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже поздравил близких и родных вернувшихся.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что возвращению украинцев на родину предшествовала большая системная работа.
Как сообщалось ранее, Александр Санпитер (19.12.1974) и Евгений Фоменков (01.11.1972) были похищены в августе 2017 года из отеля в городе Сулеймания (Иракский Курдистан). Неизвестные вооруженные люди в военной форме вывезли их из отеля и удерживали на территории военной базы вблизи города Киркук.
Как сообщалось ранее, Александр Санпитер (19.12.1974) и Евгений Фоменков (01.11.1972) были похищены в августе 2017 года из отеля в городе Сулеймания (Иракский Курдистан). Неизвестные вооруженные люди в военной форме вывезли их из отеля и удерживали на территории военной базы вблизи города Киркук.
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