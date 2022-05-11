Три года в иракском плену: украинцы вернулись на родину

17:34 09 декабря Киев, Украина

Захваченные и удерживаемые с 2017 года на территории Ирака украинцы Евгений Фоменков и Александр Санпитер, благодаря усилиям Офиса президента, МИД и других госструктур, вернулись домой.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, в среду, 9 декабря.



В частности, президент Владимир Зеленский уже поздравил украинцев с возвращением.

"Поздравляю Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи – наконец они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал: мы помним обо всех, кто незаконно содержится в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на родину", – сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже поздравил близких и родных вернувшихся.

"Украинское государство никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы. Этот принцип непреклонен, и так будет всегда. В какую бы передрягу и в какой части мира не попал человек", – сказал глава МИД.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что возвращению украинцев на родину предшествовала большая системная работа.



Как сообщалось ранее, Александр Санпитер (19.12.1974) и Евгений Фоменков (01.11.1972) были похищены в августе 2017 года из отеля в городе Сулеймания (Иракский Курдистан). Неизвестные вооруженные люди в военной форме вывезли их из отеля и удерживали на территории военной базы вблизи города Киркук.