Три фото об Украине вошли в рейтинг лучших фотографий 2022 года

18:37 28 декабря Киев, Украина

28 декабря на сайте издания The Guardian объявили лучшие фотографии 2022 года. Среди них три об Украине — от фотографа The Washington Post Сальвана Джорджеса, защитника "Азовстали" Дмитрия "Ореста" Казацкого и харьковского фотокорреспондента Сергея Бобока.

"В год войны в Украине, бедственном положении мигрантов и климатического кризиса фотографы вспоминают, как они сделали 20 выдающихся снимков", – пишет издание.

Кроме фотографий The Guardian опубликовало и истории создания этих снимков.



На фото из Одессы, которое Сальван Джорджес сделал 5 марта, изображены супруги, которые прощаются на железнодорожном вокзале.

"Я шел по перрону, когда увидел свет из одного окна. Там был мужчина, который эмоционально прощался с поднявшейся на борт женщиной. Я отложил камеру. Это может быть их последнее прощание: я не смею его прерывать. Но мужчина кивнул, поэтому я начал фотографировать. Я заметил, что плачу за камерой. Когда поезд тронулся, он последовал за ним на платформу. Когда он не успевал за этим, он вернулся ко мне со слезами на глазах. Мы стояли вместе молча», – рассказал Джорджес.

Фото из "Азовстали" Казацкий сделал 16 мая. На снимке запечатлен воин в лучах солнца за несколько дней до выхода украинских военных с

территории меткомбината.

"Страдания жителей города стали одной из определяющих историй войны. Во время многомесячной осады города погибли тысячи людей, город почти полностью уничтожили. На металлургическом комбинате "Азовсталь" держались последние очаги сопротивления Мариуполя", - написали The Guardian.

Харьковский фотограф Сергей Бобок сделал свое фото 3 апреля. На фото – медсестра Анастасия Грачёва и врач Антон Соколов. В первые дни вторжения они лечили оставшихся в Харькове людей и стали волонтерами.