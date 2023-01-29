Три человека смертельно отравились угарным газом от генератора

В частном доме в Княжичах Киевской области без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию. Сотрудники Броварского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства инцидента.

"Призываю всех четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания. Заботьтесь о жизни и здоровье своем и близких людях!" - написал Небытов в Telegram.

Ранее сообщалось, что из-за неправильного использования альтернативных средств обогрева и освещения только за два месяца угарным газом в Украине отравились более 800 человек.