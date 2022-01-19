«Тревога» стала детским словом 2021 года по версии Oxford University

Исследователи из Oxford University Press, издательства при Оксфордском университете, назвали «тревогу» детским словом 2021 года.
По их словам, из-за пандемии коронавируса, повлиявшей на образование детей, а также их ментальное здоровье, темой исследования в 2021 году выбрали благополучие и здоровье. В исследовании приняли участие более 8 000 детей из 85 школ Великобритании.
Детей попросили выбрать лучшее слово для описания своих переживаний во времена пандемии и закрытия школ. Согласно исследованию почти четверть опрошенных учеников описала этот опыт словом «тревога». Сразу за ним следуют вызов и изоляция.
В то же время в топ также вошли слова «устойчивость» и «благополучие», которые, по словам исследователей, сигнализируют об «оптимизме детей по поводу будущих вызовов».
«Волнует то, что слово «тревога» заняло первое место в списке, хотя это и не стало неожиданностью, учитывая все ограничения, которые дети пережили за это время. или находятся в изоляции», – говорит правозащитник Джо Дженкинс.
Кроме того, исследователи опросили и учителей британских школ о том, какие слова они чаще всего используют для обсуждения физического и психического здоровья детей. Это «устойчивость», «вызов» и «благополучие».
По их словам, из-за пандемии коронавируса, повлиявшей на образование детей, а также их ментальное здоровье, темой исследования в 2021 году выбрали благополучие и здоровье. В исследовании приняли участие более 8 000 детей из 85 школ Великобритании.
Детей попросили выбрать лучшее слово для описания своих переживаний во времена пандемии и закрытия школ. Согласно исследованию почти четверть опрошенных учеников описала этот опыт словом «тревога». Сразу за ним следуют вызов и изоляция.
В то же время в топ также вошли слова «устойчивость» и «благополучие», которые, по словам исследователей, сигнализируют об «оптимизме детей по поводу будущих вызовов».
«Волнует то, что слово «тревога» заняло первое место в списке, хотя это и не стало неожиданностью, учитывая все ограничения, которые дети пережили за это время. или находятся в изоляции», – говорит правозащитник Джо Дженкинс.
Кроме того, исследователи опросили и учителей британских школ о том, какие слова они чаще всего используют для обсуждения физического и психического здоровья детей. Это «устойчивость», «вызов» и «благополучие».
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