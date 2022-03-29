Треть украинских беженцев в Польше смогут найти работу к лету – Bloomberg

Около трети украинских беженцев в Польше смогут найти работу в начале лета, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос 300 польских компаний.
По состоянию на конец марта в Польшу уже приехали более 2 миллионов украинских беженцев. Это позволит решить проблему нехватки кадров в крупнейшей экономике Восточной Европы. Уровень безработицы в Польше составляет 2,9%, это второй самый низкий показатель в ЕС после Чехии. Впрочем, ежегодно граждане Польши отправляются в поисках работы в другие страны ЕС и закрыть их вакансии смогут украинцы, объясняют Bloomberg.
Сейчас в Польше около 200 тысяч рабочих мест, которые потенциально могут занять граждане Украины.
Около 100 компаний в опросе уже трудоустраивают украинцев, еще 25% планируют нанять граждан Украины.
Сейчас в Польше около 200 тысяч рабочих мест, которые потенциально могут занять граждане Украины.
Около 100 компаний в опросе уже трудоустраивают украинцев, еще 25% планируют нанять граждан Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии