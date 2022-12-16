Треть украинцев не будут праздновать рождественские праздники

17:01 16 декабря Киев, Украина

Несмотря на полномасштабную войну, 66% украинцев планируют отмечать новогодне-рождественские праздники, 34% не будут праздновать рождественские праздники.

Среди них абсолютное большинство, 94% респондентов, планирует праздновать дома с близкими родственниками.



Остальные будут отмечать на работе (руководители и заместители стали работать вдвое больше, на 78% больше проводят времени на работе правоохранительные органы, предприниматели – на 6% больше). Более половины, 55%, отдыхают меньше, чем в прошлом году, и в принципе не

говорят об отдыхе.

Почти половина празднующих не планирует тратить более 1000 гривен на празднование.

На новогодние подарки планируют потратить в среднем 2190 гривен (60 долларов). В ноябре эта цифра составила 78 долларов (2862 гривны).

На 4% выросла доля тех, кто вообще не делает рождественские подарки, как сравнивать с 2020 годом. 70% покупают подарки в последний момент, больше всего планируют покупать сладости и мелкие сувениры. Третье место – за донаты на ВСУ.