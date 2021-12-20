Треть сообщений о мигрантах в украинских СМИ негативные - исследование

29% сообщений о мигрантах в украинских медиа национального уровня и 35% сообщений в региональных медиа имеют отрицательную окраску. В то же время почти 100% украинских СМИ используют некорректную лексику в отношении мигрантов.
Таковы результаты совместного исследования Института массовой информации и Международной организацией по миграции, которое презентовали 17 декабря.
Организации проводили две волны мониторинга в сентябре и октябре 2021 года, чтобы выявить и проанализировать темы и нарративы украинских СМИ, касающихся как иностранных мигрантов в Украине, так и украинских трудовых мигрантов за рубежом.
Так, в медиа национального и регионального уровня нейтральными и сбалансированными были только 62% сообщений о
Таковы результаты совместного исследования Института массовой информации и Международной организацией по миграции, которое презентовали 17 декабря.
Организации проводили две волны мониторинга в сентябре и октябре 2021 года, чтобы выявить и проанализировать темы и нарративы украинских СМИ, касающихся как иностранных мигрантов в Украине, так и украинских трудовых мигрантов за рубежом.
Так, в медиа национального и регионального уровня нейтральными и сбалансированными были только 62% сообщений о
мигрантах, положительными были 9% сообщений в национальных медиа и только 3% в региональных.
Среди негативных нормативов, которые транслировались в СМИ, были такие, как "иностранцы в Украине - либо жертвы нападений, либо представители криминалитета", "нелегальные мигранты - преступники, которых нужно разоблачать", "студенты иностранцы - источник проблем" и другие.
Кроме того, как сообщила во время презентации исследования исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк, практически 100% украинских медиа используют некорректную терминологию в отношении мигрантов. А именно – словосочетание
"нелегальные мигранты" и "нелегалы".
Романюк напомнила, что ни один человек не может быть нелегалом, нелегальными могут быть только действия. Поэтому употребление упомянутого словосочетания имеет дискриминационный оттенок и создает предубеждение по отношению к человеку, обезчеловечивая его.
Исследование также показало, что 3,6% сообщений о мигрантах в общенациональных медиа содержали язык вражды. В частности, в трех изданиях ("Обозреватель", "Политика", УНИАН) зафиксирован жесткий язык вражды по отношению к беженцам: базированная на соцсетях непроверенная информация о "беженцах-педофилах". Эту информацию также перепечатал ряд региональных СМИ.
В региональных медиа язык вражды содержали 6,5% всех упоминаний о мигрантах. Язык вражды в медиа сопровождался нарушением презумпции невиновности.
Оксана Романюк отметила, что кроме публикации непроверенной информации по соцсетям, СМИ также часто перепечатывали пресс-релизы полиции и других правоохранительных органов, что тоже усиливало общие негативные нарративы в отношении мигрантов.
Присутствующая на презентации заместитель главы представительства МОМ в Украине Элизабет Уорн отметила ключевую роль медиа в формировании отношения к мигрантам и необходимости соблюдения ими конструктивного баланса:
Для предоставления материалам о беженцах большего конструктива авторы исследования дают журналистам следующие рекомендации:
- Не акцентировать внимание на национальности в новостях о преступлениях или правонарушениях. Помнить, что национальность, раса, географическое или этническое происхождение не означают автоматически, что человек подозрителен, относится к определенному религиозному течению и т.д.
- Не способствовать распространению пристрастных нарративов относительно чувствительных групп населения, которые могут распространяться в соцсетях.
- Уметь распознавать язык вражды и ксенофобию. Избегать эмоциональных обобщений и суждений с оценкой, контекстной речи вражды (например, все сообщения в вашем медиа о мигрантах касаются только криминала).
- Вовлекать в комментирование профессиональных экспертов, правозащитников, представителей международных организаций, юристов, работающих с делами мигрантов, и организации, представляющие интересы национальных меньшинств.
- Искать более широкий контекст, давать бэкграунд к событию, о котором сообщаете. Например, как отмечает Независимый медийный совет, причинами миграции могут быть драматические изменения климата, которые не позволяют прокормить семьи, международные и внутренние конфликты, авторитарные правительства, прибегающие к систематическим репрессиям и уничтожению собственного населения.
- Избегать объективации мигрантов, беженцев и всегда пытаться включать их в сообщения в качестве субъектов с правом голоса.
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