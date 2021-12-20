Треть сообщений о мигрантах в украинских СМИ негативные - исследование

15:20 17 Декабрь Киев, Украина

29% сообщений о мигрантах в украинских медиа национального уровня и 35% сообщений в региональных медиа имеют отрицательную окраску. В то же время почти 100% украинских СМИ используют некорректную лексику в отношении мигрантов.



Таковы результаты совместного исследования Института массовой информации и Международной организацией по миграции, которое презентовали 17 декабря.



Организации проводили две волны мониторинга в сентябре и октябре 2021 года, чтобы выявить и проанализировать темы и нарративы украинских СМИ, касающихся как иностранных мигрантов в Украине, так и украинских трудовых мигрантов за рубежом.



Так, в медиа национального и регионального уровня нейтральными и сбалансированными были только 62% сообщений о

мигрантах, положительными были 9% сообщений в национальных медиа и только 3% в региональных.

Среди негативных нормативов, которые транслировались в СМИ, были такие, как "иностранцы в Украине - либо жертвы нападений, либо представители криминалитета", "нелегальные мигранты - преступники, которых нужно разоблачать", "студенты иностранцы - источник проблем" и другие.



Кроме того, как сообщила во время презентации исследования исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк, практически 100% украинских медиа используют некорректную терминологию в отношении мигрантов. А именно – словосочетание

"нелегальные мигранты" и "нелегалы".

Романюк напомнила, что ни один человек не может быть нелегалом, нелегальными могут быть только действия. Поэтому употребление упомянутого словосочетания имеет дискриминационный оттенок и создает предубеждение по отношению к человеку, обезчеловечивая его.



Исследование также показало, что 3,6% сообщений о мигрантах в общенациональных медиа содержали



В региональных медиа язык вражды содержали 6,5% всех упоминаний о мигрантах. Язык вражды в медиа сопровождался нарушением презумпции невиновности.



Оксана Романюк отметила, что кроме публикации непроверенной информации по соцсетям, СМИ также часто перепечатывали пресс-релизы полиции и других правоохранительных органов, что тоже усиливало общие негативные нарративы в отношении мигрантов. Исследование также показало, что 3,6% сообщений о мигрантах в общенациональных медиа содержали язык вражды . В частности, в трех изданиях ("Обозреватель", "Политика", УНИАН) зафиксирован жесткий язык вражды по отношению к беженцам: базированная на соцсетях непроверенная информация о "беженцах-педофилах". Эту информацию также перепечатал ряд региональных СМИ.В региональных медиа язык вражды содержали 6,5% всех упоминаний о мигрантах. Язык вражды в медиа сопровождался нарушением презумпции невиновности.Оксана Романюк отметила, что кроме публикации непроверенной информации по соцсетям, СМИ также часто перепечатывали пресс-релизы полиции и других правоохранительных органов, что тоже усиливало общие негативные нарративы в отношении мигрантов.

«Лишь 8% общенациональных медиа и 3% региональных готовили собственные журналистские материалы о мигрантах. И только 3% материалов в национальных медиа и 2% в региональных содержали комментарии юристов, экспертов по теме миграции, национальных меньшинств или международных отношений”, – говорится в исследовании.

Присутствующая на презентации заместитель главы представительства МОМ в Украине Элизабет Уорн отметила ключевую роль медиа в формировании отношения к мигрантам и необходимости соблюдения ими конструктивного баланса:

“Медиа часто предлагают простые черно-белые рассказы о сложном феномене мигрантов. Рассказы, подчиненные дискусу о том, кто является своим, а кто является инопланетянином или аутсайдером. В то же время в рассказах нужно учитывать те положительные вещи, которые могут привнести мигранты. Остаются нерассказанными положительные истории мигрантов-учителей, работающих в школах, врачей, в частности, борющихся с пандемией. Роль медиа в формировании общественного мнения, а следовательно, косвенно в формировании миграционной политики бесспорна, поэтому очень важно, чтобы журналисты имели соответствующие знания и навыки, чтобы рассказывать сбалансированные истории”, - сказала Уорн

Для предоставления материалам о беженцах большего конструктива авторы исследования дают журналистам следующие рекомендации: