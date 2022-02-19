Тренировка больших калибров: артиллерия ВСУ провела учения возле Крыма

Артиллерийские подразделения, несущие службу недалеко от админграницы с временно оккупированным Крымом, отработали задачи по противодействию морскому десанту.
Об этом сообщило командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины.
По словам командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель тренировки боевых расчетов гаубиц МСТА-Б заключалась в поддержании высокого уровня обученности личного состава.
По словам командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель тренировки боевых расчетов гаубиц МСТА-Б заключалась в поддержании высокого уровня обученности личного состава.
В то же время подразделение артиллерийской разведки осуществляло запуски штатных беспилотных летательных аппаратов, поиск и обнаружение целей, а также предоставляло определенные координаты огневым расчетам.
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