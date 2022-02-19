Тренировка больших калибров: артиллерия ВСУ провела учения возле Крыма

11:47 26 Май Киев, Украина

Артиллерийские подразделения, несущие службу недалеко от админграницы с временно оккупированным Крымом , отработали задачи по противодействию морскому десанту.

Об этом сообщило командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины.



По словам командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель тренировки боевых расчетов гаубиц МСТА-Б заключалась в поддержании высокого уровня обученности личного состава.

"Воины-артиллеристы тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременного выдвижения на огневые позиции", – подчеркнул Наев.

В то же время подразделение артиллерийской разведки осуществляло запуски штатных беспилотных летательных аппаратов, поиск и обнаружение целей, а также предоставляло определенные координаты огневым расчетам.