Тренинговый центр прокуроров: решен вопрос о том, кто утверждает перечень платных услуг

Кабмин решит вопрос о том, к чьей компетенции относится вопрос об утверждении перечня платных услуг для прокуроров Украины.

КМУ решит, кто должен утверждать перечень платных услуг, предоставляемых Тренинговом центром прокуроров Украины.

19 августа Кабмин на заседании рассмотрит проект постановления, касающийся Тренингового центра прокуроров Украины.

Как отмечает инициатор – Минюст, проект изменений в постановление КМУ от 3.03.2020 №175 разработан вследствие поручения премьера Дениса Шмыгаля для устранения несоответствия законодательству указанного постановления в части утверждения Кабмином перечня платных услуг, которые могут предоставляться Тренинговым центром прокуроров.

Напомним, что Тренинговый центр согласно с законом о прокуратуре является госучреждением, которое осуществляет повышение квалификации прокуроров, создается на базе Национальной академии прокуратуры Украины, осуществляет свою деятельность согласно с профильным законом и уставом, утверждаемым Генпрокурором и функционирует при Офисе Генпрокурора.

Статьей 80 закона о прокуратуре в редакции 2014 года Национальная академия прокуратуры была определена как высшее учебно-научное заведение, обеспечивающее подготовку специалистов с высшим образованием, специальную подготовку кандидатов в прокуроры и пр.

Позже законом от 19.09.2019 года было установлено, что на базе Национальной академии прокуратуры Украины создается Тренинговый центр прокуроров.

Постановлением КМУ от 3 марта 2020 года №175 Академия была ликвидирована как юридическое лицо, созданное КМУ. Однако мероприятия относительно реорганизации или ликвидации Национальной академии прокуратуры как государственного высшего учебно-научного заведения осуществлены не были, отмечает в пояснительной записке Минюст.

В то же время, положения об утверждении указанным актом КМУ перечня платных услуг, которые могут предоставляться Тренинговым центром прокуроров, вызвало многочисленные жалобы относительно превышения полномочий Кабмином в этой части, в частности, судебное производство по иску ректора Национальной академии прокуратуры Александра Толочко.

Как отмечает в пояснительной записке Минюст, усматривается, что утверждение перечня платных услуг, которые могут предоставляться Тренинговым центром, является компетенцией Офиса Генпрокурора как органа управления, а не КМУ.

В связи с этим из постановления исключается соответствующий пункт, соответственно, утверждать перечень платных услуг будет Офис Генпрокурора.