Тренером сборной Украины по футболу назначен Александр Петраков

06:28 18 августа Киев, Украина

Стало известно, кто вместо ушедшего Андрея Шевченко станет тренером украинской сборной по футболу. Как сообщил в Facebook в ночь на среду, 18 августа, глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, исполняющим обязанности главного тренера Национальной сборной Украины по футболу назначен чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков.

"Александр Петраков будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола", - говорится в сообщении.

По словам Павелко, Петраков - "всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны".

Напомним, 1 августа стало известно, что главный тренер украинской футбольной сборной Андрей Шевченко покидает должность в связи с истечением срока контракта.

Возглавить команду предложили известному украинскому специалисту Сергею Реброву, который является наставником футбольного клуба Аль-Айн из ОАЭ. Однако он предложение отклонил.