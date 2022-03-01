ТРЦ "Гулливер" подсветили ЛГБТ-флагом

18:56 06 Октябрь Киев, Украина

В честь КиевПрайда-2020 и для привлечения внимания к проблемам ЛГБТ -сообщества, киевский торговый центр "Гулливер" в течение недели будет светиться цветами ЛГБТ-флага

"Сами представители ЛГБТ-сообщества в такой акции видят очевидную пользу для своего движения: У любви нет границ. Если нас не хотят слышать, то хотя бы увидят", – говорится в сообщении.

Иллюминацию можно видеть каждый вечер с 5 по 11 октября, с 18:30 до 22:00. Каждые 5 минут в течение 20 секунд на окнах здания будут транслировать прайд-флаг с лозунгом КиевПрайд-2020 "Быть разными хорошо вместе".