Травля в Интернете: заработала горячая линия по вопросам безопасности детей в сети

Министерстве социальной политики Украины сообщает, что в Украине начала работу горячая линия по вопросам безопасности детей в интернете. Онлайн-поддержка ориентирована на несовершеннолетних, которые столкнулись с проблемами в киберпространстве и на взрослых, чьи дети имеют такие проблемы.
Специалисты консультируют, как предотвратить насилие и помогають тем, у кого уже был негативный опыт в Сети.
"Одним из вызовов современности является предупреждение насилия над детьми в разных его проявлениях (в частности в Интернете). Дети, подвергшихся сексуальному насилию в Интернете, травмированы еще сильнее, чем те, которые подверглись физическому насилию, ведь особенность совершения сексуального насилия над детьми в онлайн заключается в том, что материалы (фото, видео) остаются в Интернете и транслируются по всему миру (даже после того, как ребенок спасен)", — отмечают в Министерстве.
Консультационная линия работает круглосуточно. Ее контакты — 1545 (далее выбрать 3).
Специалисты консультируют, как предотвратить насилие и помогають тем, у кого уже был негативный опыт в Сети.
"Одним из вызовов современности является предупреждение насилия над детьми в разных его проявлениях (в частности в Интернете). Дети, подвергшихся сексуальному насилию в Интернете, травмированы еще сильнее, чем те, которые подверглись физическому насилию, ведь особенность совершения сексуального насилия над детьми в онлайн заключается в том, что материалы (фото, видео) остаются в Интернете и транслируются по всему миру (даже после того, как ребенок спасен)", — отмечают в Министерстве.
Консультационная линия работает круглосуточно. Ее контакты — 1545 (далее выбрать 3).
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