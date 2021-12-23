Трассу «Николаев-Кропивницкий» откроют к октябрю
15:59 17 Август Киев, Украина
Ремонтные работы на трассе Н-14 «Николаев-Кропивницкий» на финальном этапе, уже готово 46 из 66 километров полотна.
«Почти год назад, в июле, я был в Николаевской области совместно с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Дороги практически не было. А сегодня провели здесь совещание с подрядчиком - уже готовы 46 из 66 запланированных километров в цементобетоне», - сказал Кубраков.
Также он заявил, что Н-14 откроют для проезда в 2020 году.
«Подрядчики работают с современной техникой, одновременно устраиваются два слоя цементобетона. С бетоном работают преимущественно ночью, днем - устанавливают ограждения и заливают продольные швы бетонного покрытия. Проезд откроем в октябре 2020», - добавил глава «Укравтодора».
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