Трассу «Николаев-Кропивницкий» откроют к октябрю

15:59 17 Август Киев, Украина

Ремонтные работы на трассе Н-14 «Николаев-Кропивницкий» на финальном этапе, уже готово 46 из 66 километров полотна.

«Почти год назад, в июле, я был в Николаевской области совместно с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Дороги практически не было. А сегодня провели здесь совещание с подрядчиком - уже готовы 46 из 66 запланированных километров в цементобетоне», - сказал Кубраков.

Также он заявил, что Н-14 откроют для проезда в 2020 году.