Трамп надеется на заключение с РФ договора по ядерному оружию

Опасность ядерного оружия угрожает всему миру. Главными соперниками в гонке вооружения остаются США и Россия. Поэтому многое в будущем человечества зависит от искренности их благих намерений. Как заявил вчера, во время встречи с руководством штата Флорида, президент США Дональд Трамп, Штаты возлагают большие надежды на заключение с РФ соглашения по ядерному оружию.

"Мы сейчас работаем с Россией над соглашением по нераспространению, ядерным соглашением по нераспространению. Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово", - отметил американский лидер.

При этом никаких подробностей по двусторонним переговорам Трамп не сообщил.

Напомним, 28 июля в Вене начались трехдневные переговоры между США и Россией по контролю над ядерным вооружением. Срок договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который ограничивает число развернутых стратегических ядерных боеголовок и количество их носителей, истекает в феврале 2021 года.

Как сообщалось, США пригласили Китай принять участие в переговорах, но официальный Пекин отказался.