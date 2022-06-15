"Тракторные войска": украинцы выбрали эскиз новой марки

10:17 15 июня Киев, Украина

Голосование за эскиз новой почтовой марки «Добрый вечер, мы из Украины!» завершилось. Зрительские симпатии достались тракторными войскам.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский

"Спасибо тем, почти 834 000 голосов наших проголосовавших граждан и конечно тем 340 000+, которые выбрали следующий филателистический хит! Напоминаю – за предыдущую марку проголосовали 8000, то есть, за пару месяцев поклонников филателии стало в 1000 раз больше. И это круто", - написал Смелянский

Второе место заняла марка "путин, которого останавливает ВСУ" с почти 155 тысячами голосов.

Что касается победной темы – за время войны наши люди постоянно поставляли ВСУ трофейные рашистские танки. Чего только стоит фермер, укравший вражеский танк или люди, которые разбирали их на запчасти, потому что "в хозяйстве пригодится"! В сети даже появилась посвященная им игра "Farmers Stealing Tanks". И вообще, эта история стала показательной в мире и, уверен, вместе с другими историями, легла в основу понятия "ukrainian bravery"", - рассказал Смелянский.

Тираж составит 5 миллионов марок 2-х номиналов или 830 000 листов по 6 марок.