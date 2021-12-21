Традиционная белорусская вышивка, как политическое высказывание

20:59 13 Август Киев, Украина

Белорусские протесты никого не оставили равнодушными, художница Руфина Базлова воссоздает происходящие события в Беларуси с помощью традиционной вышивки.

Красно-белые кадры позволяют легко угадать реальные события, которые переживает соседское государство уже несколько дней.

В искусных узорах несложно узнать демонстрантов, столкновение мирных людей с ОМОН на автозаках и даже оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую.

Также фотографии посвящены правоохранителям, которые стали на сторону протестующих и сложили оружие. "Честь героям!" - подписала их Базлова.

А также Базлова создала сюжет после того, как в Минске были задержаны диджеи, включившие песню "Перемен!" Виктора Цоя.