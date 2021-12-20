ТОП-5 странных профессий прошлого

20:24 21 Июль Киев, Украина

Для человека в современном мире, где технологии развиваются со скоростью света, а работа в интернете давно никого не удивляет, некоторые профессии прошло покажутся странными и смешными, хотя кто знает, возможно поколение будущего будет также воспринимать и наш род деятельности.

Мы собрали ТОП-5 "диких" профессий прошлого:

1. Носильщик сандалий

Носильщики сандалий, как не трудно догадаться, носили обувь высочайших особ: такие работники были распространены в древнем Египте и в Японии. Также носильщик сандалий мог заниматься омовением ног своего начальника. Для современного человека подобная роль кажется несколько унизительной, однако по нормам тех времен ничего зазорного в таком положении не было. Считается, напротив, что носильщики сандалий обладали достаточно высоким статусом и уважением среди окружающих за счет близости к правящим кругам. Кроме того, носильщик мог в будущем занять еще более высокое положение: например, японский военный и политический деятель XVI века Тоётоми Хидэёси начинал свой путь именно с этой роли.



2. Мальчики для битья Несомненно, всем известно это крылатое выражение. А родом оно вот откуда. Представьте, что маленький ребенок совершил шалость и где-то напакостил: например, украл какую-нибудь вещь. Скорее всего, в наше время проказника бы отругали, а раньше традиционным методом воспитания считалась порка. Но что, если этот пакостник — юный наследник престола? В таких ситуациях и использовали мальчиков для битья: наказание применялось не к августейшей особе, а к ни в чем не повинному ребенку. Мальчики для битья существовали при английском дворе в XV и XVI веках. Несомненно, всем известно это крылатое выражение. А родом оно вот откуда. Представьте, что маленький ребенок совершил шалость и где-то напакостил: например, украл какую-нибудь вещь. Скорее всего, в наше время проказника бы отругали, а раньше традиционным методом воспитания считалась порка. Но что, если этот пакостник — юный наследник престола? В таких ситуациях и использовали мальчиков для битья: наказание применялось не к августейшей особе, а к ни в чем не повинному ребенку. Мальчики для битья существовали при английском дворе в XV и XVI веках.



3. Человек-будильник В промышленно развитых частях Англии была востребована необычная профессия, которую иначе как «будильник» на русский язык и не переведешь. Фабрики и шахты были заинтересованы в том, чтобы рабочие заступали на линию рано утром — в 6:00, а то и раньше, без опозданий. Для того, чтобы сотрудники просыпались вовремя, компании нанимали специальных людей: те ходили по улицам, где жили работники, и размахивали длинными палками, стучась в окна спален. В промышленно развитых частях Англии была востребована необычная профессия, которую иначе как «будильник» на русский язык и не переведешь. Фабрики и шахты были заинтересованы в том, чтобы рабочие заступали на линию рано утром — в 6:00, а то и раньше, без опозданий. Для того, чтобы сотрудники просыпались вовремя, компании нанимали специальных людей: те ходили по улицам, где жили работники, и размахивали длинными палками, стучась в окна спален.