ТОП-5 странных профессий прошлого

Для человека в современном мире, где технологии развиваются со скоростью света, а работа в интернете давно никого не удивляет, некоторые профессии прошло покажутся странными и смешными, хотя кто знает, возможно поколение будущего будет также воспринимать и наш род деятельности.
Мы собрали ТОП-5 "диких" профессий прошлого:
1. Носильщик сандалий
Носильщики сандалий, как не трудно догадаться, носили обувь высочайших особ: такие работники были распространены в древнем Египте и в Японии. Также носильщик сандалий мог заниматься омовением ног своего начальника. Для современного человека подобная роль кажется несколько унизительной, однако по нормам тех времен ничего зазорного в таком положении не было. Считается, напротив, что носильщики сандалий обладали достаточно высоким статусом и уважением среди окружающих за счет близости к правящим кругам. Кроме того, носильщик мог в будущем занять еще более высокое положение: например, японский военный и политический деятель XVI века Тоётоми Хидэёси начинал свой путь именно с этой роли.
2. Мальчики для битья
Несомненно, всем известно это крылатое выражение. А родом оно вот откуда. Представьте, что маленький ребенок совершил шалость и где-то напакостил: например, украл какую-нибудь вещь. Скорее всего, в наше время проказника бы отругали, а раньше традиционным методом воспитания считалась порка. Но что, если этот пакостник — юный наследник престола? В таких ситуациях и использовали мальчиков для битья: наказание применялось не к августейшей особе, а к ни в чем не повинному ребенку. Мальчики для битья существовали при английском дворе в XV и XVI веках.
3. Человек-будильник
В промышленно развитых частях Англии была востребована необычная профессия, которую иначе как «будильник» на русский язык и не переведешь. Фабрики и шахты были заинтересованы в том, чтобы рабочие заступали на линию рано утром — в 6:00, а то и раньше, без опозданий. Для того, чтобы сотрудники просыпались вовремя, компании нанимали специальных людей: те ходили по улицам, где жили работники, и размахивали длинными палками, стучась в окна спален.
4. Женщины-гребцы
Природа создала на пути человека множество естественных препятствий: горы, пропасти, непроходимые леса и, чаще всего, воду. До Первой мировой войны шведы использовали водное такси, чтобы быстро добраться до участков суши, окруженных водой. Любопытный нюанс состоит в том, что это была исключительно женская профессия.
5. Мальчик-факел
Это дети, которые держали свечи или факелы на темных (и опасных) улицах в викторианском Лондоне. До того, как в Лондоне появлялись уличные фонари, таким детям платили за то, чтобы они брали на себя функцию проводников и освещали дорогу путникам. Порой мальчишек «перекупали» криминальные шайки: в результате те уводили доверчивых граждан в самые глухие места, где их поджидали воры и грабители.
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