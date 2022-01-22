Топ-10 специальностей среди абитуриентов

15:57 09 Сентябрь Киев, Украина

Министерства образования и науки Украины основываясь на количестве заявлений, которые были поданы абитуриентами на получения бюджетного образования, составило ТОП-10 специальностей.
 
Так, в топ-10 специальностей вошли: 
  • "Филология" - 37 235,
  • "Право" - 28 647,
  • "Среднее образование" - 27 948,
  • "Компьютерные науки" - 24 877,
  • "Менеджмент" - 23 515,
  • "Инженерия программного обеспечения" - 16 716,
  • "Журналистика" - 14 891,
  • "Экономика" - 14 810,
  • "Медицина" - 13 298,
  • "Психология" - 11 402.
Напомним, по предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, в Украине почти 80% (50 тысяч ) поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам.