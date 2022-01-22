Топ-10 специальностей среди абитуриентов

15:57 09 Сентябрь Киев, Украина

Министерства образования и науки Украины основываясь на количестве заявлений, которые были поданы абитуриентами на получения бюджетного образования, составило ТОП-10 специальностей.

Так, в топ-10 специальностей вошли:

"Филология" - 37 235,

"Право" - 28 647,

"Среднее образование" - 27 948,

- 27 948, "Компьютерные науки" - 24 877,

"Менеджмент" - 23 515,

"Инженерия программного обеспечения" - 16 716,

"Журналистика" - 14 891,

"Экономика" - 14 810,

"Медицина" - 13 298,

"Психология" - 11 402.

Напомним, по предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, в Украине почти 80% (50 тысяч ) поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам.