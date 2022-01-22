Топ-10 специальностей среди абитуриентов

Министерства образования и науки Украины основываясь на количестве заявлений, которые были поданы абитуриентами на получения бюджетного образования, составило ТОП-10 специальностей.
Так, в топ-10 специальностей вошли:
- "Филология" - 37 235,
- "Право" - 28 647,
- "Среднее образование" - 27 948,
- "Компьютерные науки" - 24 877,
- "Менеджмент" - 23 515,
- "Инженерия программного обеспечения" - 16 716,
- "Журналистика" - 14 891,
- "Экономика" - 14 810,
- "Медицина" - 13 298,
- "Психология" - 11 402.
Напомним, по предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, в Украине почти 80% (50 тысяч ) поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам.
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