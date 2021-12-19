Топ-10 самых дорогих городов мира

20:32 07 Декабрь Киев, Украина

По данным британского еженедельника The Economist, жизнь во многих городах стала дороже. Среди причин – в том числе и пандемия.

Израильский Тель-Авив сменил Париж на вершине рейтинга самых дорогих городов мира.

1. Тель-Авив

В исследовании британского еженедельника The Economist сравниваются расходы на проживание в 173 городах мира. Лидером рейтинга стал израильский мегаполис Тель-Авив. Проблемы с поставками и жесткие меры по противодействию распространению коронавируса, которые

включали ограничения производства и торговли, повлекли за собой резкий рост стоимости жизни для многих людей.

2. Париж

В прошлом году французская столица лидировала в рейтинге самых дорогих городов мира. В этом же году Париж занимает "лишь" вторую строчку. На протяжении многих лет город принадлежит к самым дорогим для жизни в мире. Однако это не помешает многочисленным

посетителям. Театр-варьете "Мулен Руж" в районе Монмартр - одна из прелестей ночного Парижа.

3. Сингапур

За Парижем следует Сингапур. Островное город-государство в юго-восточной Азии является глобальным финансовым центром. Мегаполис известен не только своим богатством, но и драконовскими законами. Так, например, в Сингапуре строго-настрого запрещено использовать чужой

вай-фай. Нарушителям грозит штраф до 10 тысяч евро.

4. Цюрих

Несмотря на то, что стоимость жизни в Швейцарии очень высока, Цюрих на этом фоне все равно отличается: из-за значительного увеличения количества населения стоимость аренды жилья в городе очень возросла. Цены же достигли астрономических высот. Средняя стоимость

квадратного метра арендованного жилья в городе составляет 25 евро в месяц.

5. Гонконг

Высокие цены на жилье – это одна из причин, почему Гонконг находится так высоко в рейтинге самых дорогих городов планеты. Специальный административный район Китая и бывшая британская колония принадлежит к регионам с высокой плотностью населения в мире. На рынке жилья

предложение аренды крохотной комнатки в одном из многочисленных небоскребов за 2000 евро в месяц – не редкость.

6. Нью-Йорк

Нью-Йорк – это самый дорогой город США. Люди, родившиеся в этом городе, встречаются в нем редко. Разрешить себе квартиру на Манхэттене могут далеко не все – это проблема даже для высокооплачиваемых международных финансовых аналитиков. Цены на апартаменты в "Большом

яблоке", как иногда называют этот город, могут достигать десятков миллионов евро.

7. Женева

Ходят слухи, что ни в одном другом городе Земли обычный клубный сэндвич не стоит так дорого, как в Женеве. Однако, что это говорит об общем уровне цен в стране? Недаром ведь швейцарский город на берегу Женевского озера, в котором расположены штаб-квартиры многочисленных

международных организаций, находится в десятке самых дорогих. Сэндвич, кстати, стоит в среднем около 30 швейцарских франков.

8. Копенгаген

Жизнь в датском мегаполисе имеет свою цену. Стоимость продуктов питания, алкоголя и потребительских товаров в Дании примерно на 40 процентов выше, чем в среднем по ЕС. Однако столица страны пользуется популярностью, особенно среди студентов. Расположение делает

Копенгаген идеальным исходным пунктом для паромного сообщения между скандинавскими странами и остальным европейским материком.

9. Лос-Анджелес

Город ангелов. Голливуд. Место обитания больших звезд. Вряд ли что-то большее ассоциируется с роскошным стилем жизни, чем этот мегаполис в штате Калифорния, США. Будучи эпицентром индустрии развлечений, в которой оборачиваются миллиарды долларов, город привлекает

начинающих актеров, режиссеров и других людей креативных профессий со всего мира, стремящихся заработать большие деньги.

10. Осака

Город-миллионник рядом со столицей Токио является экономическим центром Японии. Кроме того, Осака привлекает и многочисленных туристов. Во время посещения города стоит особенно учитывать бюджет путешествия, ведь расходы на проживание могут оказаться очень высокими. А цены на квадратный метр недвижимости в городе намного выше, чем в остальном и без того дорогом для жизни островном государстве.