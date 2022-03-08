ТОП-10 популярных направлений из аэропорта Борисполь

11:15 08 Июнь Киев, Украина

Пандемия коронавируса не остановила поток туристов. В мае 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 707 тысяч пассажиров.
 
Турция, Египет, ОАЭ, Грузия и столица Нидерландов Амстердам вошли в список самых популярных направлений, куда путешествовали украинцы из аэропорта Борисполь в мае этого года, пишет Avianews.

В последнем месяце весны в эти страны летали 65% или 460 тыс. пассажиров.

Топ-10 городов выглядит так:
  • Анталья;
  • Шарм-эль-Шейх;
  • Хургада;
  • Стамбул;
  • Даламан;
  • Дубай;
  • Бодрум;
  • Амстердам;
  • Тбилиси;
  • Анкара.
Такая популярность именно этих направлений связана с тем, что 9 из 10 городов открыты для туристов из Украины. Исключение составляет Амстердам — он закрыт для туристов, но является важным транспортным узлом, где могут сделать пересадки путешественники, которым разрешен въезд в страны Евросоюза.