ТОП-10 популярных направлений из аэропорта Борисполь

Пандемия коронавируса не остановила поток туристов. В мае 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 707 тысяч пассажиров.
Турция, Египет, ОАЭ, Грузия и столица Нидерландов Амстердам вошли в список самых популярных направлений, куда путешествовали украинцы из аэропорта Борисполь в мае этого года, пишет Avianews.
В последнем месяце весны в эти страны летали 65% или 460 тыс. пассажиров.
Топ-10 городов выглядит так:
В последнем месяце весны в эти страны летали 65% или 460 тыс. пассажиров.
Топ-10 городов выглядит так:
- Анталья;
- Шарм-эль-Шейх;
- Хургада;
- Стамбул;
- Даламан;
- Дубай;
- Бодрум;
- Амстердам;
- Тбилиси;
- Анкара.
Такая популярность именно этих направлений связана с тем, что 9 из 10 городов открыты для туристов из Украины. Исключение составляет Амстердам — он закрыт для туристов, но является важным транспортным узлом, где могут сделать пересадки путешественники, которым разрешен въезд в страны Евросоюза.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии