ТОП-10 популярных направлений из аэропорта Борисполь

11:15 08 Июнь Киев, Украина

Пандемия коронавируса не остановила поток туристов. В мае 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 707 тысяч пассажиров.





В последнем месяце весны в эти страны летали 65% или 460 тыс. пассажиров.



Топ-10 городов выглядит так: Турция, Египет, ОАЭ, Грузия и столица Нидерландов Амстердам вошли в список самых популярных направлений, куда путешествовали украинцы из аэропорта Борисполь в мае этого года, пишет Avianews.В последнем месяце весны в эти страны летали 65% или 460 тыс. пассажиров.Топ-10 городов выглядит так:

Анталья;

Шарм-эль-Шейх;

Хургада;

Стамбул;

Даламан;

Дубай;

Бодрум;

Амстердам;

Тбилиси;

Анкара.

Такая популярность именно этих направлений связана с тем, что 9 из 10 городов открыты для туристов из Украины. Исключение составляет Амстердам — он закрыт для туристов, но является важным транспортным узлом, где могут сделать пересадки путешественники, которым разрешен въезд в страны Евросоюза.