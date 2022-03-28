Тонкий рекламный ход: новый тираж книги "Дело Василия Стуса" напечатали с решением суда на форзацах

15:44 02 ноября Киев, Украина

Издательство Vivat сейчас занимается обжалованием решения суда о запрете реализации книги, а до тех пор, пока запрет не вступил в силу -  издательство приняло решение напечатать 15 тысяч экземпляров книги.

Об этом сообщила генеральный директор издательства Vivat Юлия Орлова.
«На форзацах книги размещено решение Дарницкого райсуда о запрете книги в первой инстанции, которое может вступить в силу 18.11.20, и предисловие составителя книги Вахтанга Кипиани», - написала она в Facebook.
По ее словам, тираж книги о Василии Стусе с решением суда на форзацах печатается впервые.

19 октября Дарницкий районный суд запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения пророссийского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Суть иска сводится к тому, чтобы изъять из продажи - по сути, запретить распространение книги в любой форме и на любой территории.