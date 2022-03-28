Тонкий рекламный ход: новый тираж книги "Дело Василия Стуса" напечатали с решением суда на форзацах

15:44 02 ноября Киев, Украина

Издательство Vivat сейчас занимается обжалованием решения суда о запрете реализации книги, а до тех пор, пока запрет не вступил в силу - издательство приняло решение напечатать 15 тысяч экземпляров книги.



Об этом сообщила генеральный директор издательства Vivat Юлия Орлова.

«На форзацах книги размещено решение Дарницкого райсуда о запрете книги в первой инстанции, которое может вступить в силу 18.11.20, и предисловие составителя книги Вахтанга Кипиани», - написала она в Facebook.

По ее словам, тираж книги о Василии Стусе с решением суда на форзацах печатается впервые.