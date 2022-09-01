Только 7% украинцев не планируют возвращаться из-за границы после окончания войны

11:57 01 сентября Киев, Украина

Только 7% опрошенных украинцев, уехавших после начала полномасштабного вторжения рф, не планируют возвращаться в Украину, говорится в новом исследовании Центра Разумкова.



36% респондентов готовы вернуться, когда в их области станет безопасно, 35% – после окончания войны, а еще 13% – через год и более после завершения боевых действий.



Подавляющее большинство опрошенных планирует поселиться в той же области Украины, где проживало до войны. 7% планирует переехать в другой регион страны по возвращении.



Среди главных проблем, которые беспокоят опрошенных украинцев во время пребывания за границей, чаще всего называют тревогу за ситуацию в Украине (87,5%), тревогу за родственников и оставшихся в Украине (80%), а также тоску по Родине ( 70%).