Только 7% украинцев не планируют возвращаться из-за границы после окончания войны

Только 7% опрошенных украинцев, уехавших после начала полномасштабного вторжения рф, не планируют возвращаться в Украину, говорится в новом исследовании Центра Разумкова.
36% респондентов готовы вернуться, когда в их области станет безопасно, 35% – после окончания войны, а еще 13% – через год и более после завершения боевых действий.
Подавляющее большинство опрошенных планирует поселиться в той же области Украины, где проживало до войны. 7% планирует переехать в другой регион страны по возвращении.
Среди главных проблем, которые беспокоят опрошенных украинцев во время пребывания за границей, чаще всего называют тревогу за ситуацию в Украине (87,5%), тревогу за родственников и оставшихся в Украине (80%), а также тоску по Родине ( 70%).
36% респондентов готовы вернуться, когда в их области станет безопасно, 35% – после окончания войны, а еще 13% – через год и более после завершения боевых действий.
Подавляющее большинство опрошенных планирует поселиться в той же области Украины, где проживало до войны. 7% планирует переехать в другой регион страны по возвращении.
Среди главных проблем, которые беспокоят опрошенных украинцев во время пребывания за границей, чаще всего называют тревогу за ситуацию в Украине (87,5%), тревогу за родственников и оставшихся в Украине (80%), а также тоску по Родине ( 70%).
Опрос проводился с 20 июля по 25 августа среди украинцев от 18 лет, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения россии. В числе опрошенных беженцев преобладают женщины (93%), большинство опрошенных до 24 февраля проживали в городах, 10% – в селах. 83% беженцев имеют высшее или незаконченное высшее образование.
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