Ткаченко обратится к Netflix из-за карикатурного образа украинки в сериале "Эмили в Париже"

17:29 24 Декабрь Киев, Украина





По сценарию главная героиня сериала Эмили познакомилась с Петрой, украинкой, переехавшей в Париж из Киева, на курсах французского языка в 4-й серии. Вместе они отправляются на прогулку, чтобы попрактиковаться, и Петра шокирует главную героиню своей малообразованностью и поведением. По сюжету Петра сказала: "Люблю все бесплатное", а потом вынесла вещи из магазина, не заплатив за них. Эмили пристыдила украинку за этот поступок и сказала вернуть одежду в магазин, на что Петра ответила по-украински: “Ты что, с ума сошла? Я не могу этого сделать, меня же за это депортируют”.



Первой на такой стереотипный образ украинки обратила внимание зрительница Евгения Гаврилко, живущая в Париже. Она опубликовала сообщение на своей странице в инстаграмме, к которому добавила несколько сцен из сериала. Девушка также отметила официальную страницу Netflix, чтобы привлечь внимание авторов к использованию "стереотипов, разрушающих мир и межкультурные отношения".



На карикатурное и стереотипное изображение украинок отреагировали и другие.



Так, журналистка телеканала СТБ и блоггер Эмма Антонюк считает персонаж Петры "клишированным изображение европеек из восточной Европы, как стриптизерш и маргиналок":



Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко также посмотрел фрагмент сериала и согласен с критикой. Об этом он написал в своем телеграмм-канале. На этой неделе на стриминговой платформе Netflix стартовал показ 2-го сезона сериала "Эмили в Париже". В частности, там появилась новая героиня - украинка Петра.По сценарию главная героиня сериала Эмили познакомилась с Петрой, украинкой, переехавшей в Париж из Киева, на курсах французского языка в 4-й серии. Вместе они отправляются на прогулку, чтобы попрактиковаться, и Петра шокирует главную героиню своей малообразованностью и поведением. По сюжету Петра сказала: "Люблю все бесплатное", а потом вынесла вещи из магазина, не заплатив за них. Эмили пристыдила украинку за этот поступок и сказала вернуть одежду в магазин, на что Петра ответила по-украински: “Ты что, с ума сошла? Я не могу этого сделать, меня же за это депортируют”.Первой на такой стереотипный образ украинки обратила внимание зрительница Евгения Гаврилко, живущая в Париже. Она опубликовала сообщение на своей странице в инстаграмме, к которому добавила несколько сцен из сериала. Девушка также отметила официальную страницу Netflix, чтобы привлечь внимание авторов к использованию "стереотипов, разрушающих мир и межкультурные отношения".На карикатурное и стереотипное изображение украинок отреагировали и другие.Так, журналистка телеканала СТБ и блоггер Эмма Антонюк считает персонаж Петры "клишированным изображение европеек из восточной Европы, как стриптизерш и маргиналок":Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко также посмотрел фрагмент сериала и согласен с критикой. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

“В “Эмили в Париже” имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Нетфликса, - написал министр.

Не все зрители одновременно разделяют возмущение образом Петры, один из них – Ярема Дух, пресс-секретарь партии “Голос”.



В своем фейсбуке он отметил, что "уже читал посты украинцев, которые видят здесь обиду, потому что единственная украинка в сериале украла какие-то вещи".

“Но действительно ли это оскорбление? Я благодарен Netflix за правильную транслитерацию Киева и чистую украинский. А все остальное, по-моему, это скорее наши родные болячки. Видел ли кто-нибудь, чтобы французы после этого сериала бегали с постами: "Мы не спим со всеми подряд!" (а судя по этому сериалу, они только это и делают). Или видели британцев, которые после нового Джеймса Бонда извиняются, что не все они профессиональные убийцы? "Эмили в Париже" – это простенький сериал, словно бульварный роман, который берешь в отпуск – предлагаю его так и воспринимать. И точно не расстраиваться из-за этого”, - написал Ярема Дух.

BBC отмечает, что первый сезон сериала некоторые критики встретили негативно. Например, Ребекка Николсон в своей статье для Guardian назвала "первую половину сезона экзорцизмом всех французских штампов, которые только могли придумать сценаристы".