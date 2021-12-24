Ткаченко обратится к Netflix из-за карикатурного образа украинки в сериале "Эмили в Париже"

На этой неделе на стриминговой платформе Netflix стартовал показ 2-го сезона сериала "Эмили в Париже". В частности, там появилась новая героиня - украинка Петра.
По сценарию главная героиня сериала Эмили познакомилась с Петрой, украинкой, переехавшей в Париж из Киева, на курсах французского языка в 4-й серии. Вместе они отправляются на прогулку, чтобы попрактиковаться, и Петра шокирует главную героиню своей малообразованностью и поведением. По сюжету Петра сказала: "Люблю все бесплатное", а потом вынесла вещи из магазина, не заплатив за них. Эмили пристыдила украинку за этот поступок и сказала вернуть одежду в магазин, на что Петра ответила по-украински: “Ты что, с ума сошла? Я не могу этого сделать, меня же за это депортируют”.
Первой на такой стереотипный образ украинки обратила внимание зрительница Евгения Гаврилко, живущая в Париже. Она опубликовала сообщение на своей странице в инстаграмме, к которому добавила несколько сцен из сериала. Девушка также отметила официальную страницу Netflix, чтобы привлечь внимание авторов к использованию "стереотипов, разрушающих мир и межкультурные отношения".
На карикатурное и стереотипное изображение украинок отреагировали и другие.
Так, журналистка телеканала СТБ и блоггер Эмма Антонюк считает персонаж Петры "клишированным изображение европеек из восточной Европы, как стриптизерш и маргиналок":
Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко также посмотрел фрагмент сериала и согласен с критикой. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По сценарию главная героиня сериала Эмили познакомилась с Петрой, украинкой, переехавшей в Париж из Киева, на курсах французского языка в 4-й серии. Вместе они отправляются на прогулку, чтобы попрактиковаться, и Петра шокирует главную героиню своей малообразованностью и поведением. По сюжету Петра сказала: "Люблю все бесплатное", а потом вынесла вещи из магазина, не заплатив за них. Эмили пристыдила украинку за этот поступок и сказала вернуть одежду в магазин, на что Петра ответила по-украински: “Ты что, с ума сошла? Я не могу этого сделать, меня же за это депортируют”.
Первой на такой стереотипный образ украинки обратила внимание зрительница Евгения Гаврилко, живущая в Париже. Она опубликовала сообщение на своей странице в инстаграмме, к которому добавила несколько сцен из сериала. Девушка также отметила официальную страницу Netflix, чтобы привлечь внимание авторов к использованию "стереотипов, разрушающих мир и межкультурные отношения".
На карикатурное и стереотипное изображение украинок отреагировали и другие.
Так, журналистка телеканала СТБ и блоггер Эмма Антонюк считает персонаж Петры "клишированным изображение европеек из восточной Европы, как стриптизерш и маргиналок":
Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко также посмотрел фрагмент сериала и согласен с критикой. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Не все зрители одновременно разделяют возмущение образом Петры, один из них – Ярема Дух, пресс-секретарь партии “Голос”.
В своем фейсбуке он отметил, что "уже читал посты украинцев, которые видят здесь обиду, потому что единственная украинка в сериале украла какие-то вещи".
BBC отмечает, что первый сезон сериала некоторые критики встретили негативно. Например, Ребекка Николсон в своей статье для Guardian назвала "первую половину сезона экзорцизмом всех французских штампов, которые только могли придумать сценаристы".
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