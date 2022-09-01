ТикТок, несмотря на официальный запрет, продвигает российский контент — исследование

10:27 12 августа Киев, Украина





Об этом свидетельствует



Согласно политике TikTok, последнее обновление которой вышло 30 июня, российский и международный контент недоступны для пользователей в рф. Однако эксперты обнаружили, что ресурсы, в частности контролируемые российским государством СМИ, продвигают политический и неполитический контент через алгоритмически рекомендованную страницу "Для вас" (FYP), даже если этот контент не отображается в профилях опубликовавших его пользователей.



Так называемое теневое продвижение — новый термин, который изобрели эксперты, чтобы описать то, чего раньше не наблюдалось. На китайской социальной платформе ТикТок, несмотря на официальный выход из россии и запрет российским пользователям публиковать контент, такие видео все равно появляются.Об этом свидетельствует исследование некоммерческой организации Tracking Exposed.Согласно политике TikTok, последнее обновление которой вышло 30 июня, российский и международный контент недоступны для пользователей в рф. Однако эксперты обнаружили, что ресурсы, в частности контролируемые российским государством СМИ, продвигают политический и неполитический контент через алгоритмически рекомендованную страницу "Для вас" (FYP), даже если этот контент не отображается в профилях опубликовавших его пользователей.Так называемое теневое продвижение — новый термин, который изобрели эксперты, чтобы описать то, чего раньше не наблюдалось.

"Это неприятное явление в свете существования стандартов прозрачности, которые вскоре будут применяться ко всем крупным технологическим платформам в Европе в рамках закона о цифровых услугах", - отметили в Tracking Exposed.

При анализе ленты ТикТок исследователи нашли подтвержденные российские учетные записи, загрузившие новый контент на момент публикации отчета компании, несмотря на запрет. Эти новые видео были доступны российским и зарубежным пользователям.