ТикТок, несмотря на официальный запрет, продвигает российский контент — исследование

На китайской социальной платформе ТикТок, несмотря на официальный выход из россии и запрет российским пользователям публиковать контент, такие видео все равно появляются.
Об этом свидетельствует исследование некоммерческой организации Tracking Exposed.
Согласно политике TikTok, последнее обновление которой вышло 30 июня, российский и международный контент недоступны для пользователей в рф. Однако эксперты обнаружили, что ресурсы, в частности контролируемые российским государством СМИ, продвигают политический и неполитический контент через алгоритмически рекомендованную страницу "Для вас" (FYP), даже если этот контент не отображается в профилях опубликовавших его пользователей.
Так называемое теневое продвижение — новый термин, который изобрели эксперты, чтобы описать то, чего раньше не наблюдалось.
Об этом свидетельствует исследование некоммерческой организации Tracking Exposed.
Согласно политике TikTok, последнее обновление которой вышло 30 июня, российский и международный контент недоступны для пользователей в рф. Однако эксперты обнаружили, что ресурсы, в частности контролируемые российским государством СМИ, продвигают политический и неполитический контент через алгоритмически рекомендованную страницу "Для вас" (FYP), даже если этот контент не отображается в профилях опубликовавших его пользователей.
Так называемое теневое продвижение — новый термин, который изобрели эксперты, чтобы описать то, чего раньше не наблюдалось.
При анализе ленты ТикТок исследователи нашли подтвержденные российские учетные записи, загрузившие новый контент на момент публикации отчета компании, несмотря на запрет. Эти новые видео были доступны российским и зарубежным пользователям.
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