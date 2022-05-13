«Тетрадь войны» : к 30-летию Независимости в кинотеатрах покажут уникальный фильм

Ко Дню Независимости Украины на больших экранах страны покажут уникальный документальный фильм, созданный из личных видеозаписей украинских бойцов на Донбассе.
Об этом сообщил один из продюсеров фильма Владимир Тихий.
Режиссер картины - Роман Любый, продюсер - Марк Супрун, линейные продюсеры - Андрей Котляр, Владимир Тихий, производство - Babylon 13. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале Docudays UA в 2020 году, где он получил приз зрительских симпатий и две специальные награды. Партнеры релиза - БФ «Вернись живым», Министерство по делам ветеранов. Промокампания картины осуществляется при поддержке Госкино.
Премьера с участием творческой группы состоится в кинотеатре «Киевская Русь» 24 августа в 19:30.
Десять гривен с каждого приобретенного билета создатели фильма перечислят в благотворительный фонд помощи армии «Вернись живым» на закупку мобильных комплексов наблюдения.
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