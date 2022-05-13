«Тетрадь войны» : к 30-летию Независимости в кинотеатрах покажут уникальный фильм

14:59 10 августа Киев, Украина

Ко Дню Независимости Украины на больших экранах страны покажут уникальный документальный фильм, созданный из личных видеозаписей украинских бойцов на Донбассе.

Об этом сообщил один из продюсеров фильма Владимир Тихий.

«Картина «Тетрадь войны» (War Note) режиссера Романа Любого, приглашает зрителя в сюрреалистическое путешествие на фронт войны с Россией - в необычную жизнь по ту сторону, где царят законы, отличные от обычного мира. Иное поведение, иные отношения, иной юмор. Герои просыпаются и засыпают, радуются и плачут, снимают видео и всегда чувствуют, что запись может закончиться в любой момент», - рассказал он.

Режиссер картины - Роман Любый, продюсер - Марк Супрун, линейные продюсеры - Андрей Котляр, Владимир Тихий, производство - Babylon 13. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале Docudays UA в 2020 году, где он получил приз зрительских симпатий и две специальные награды. Партнеры релиза - БФ «Вернись живым», Министерство по делам ветеранов. Промокампания картины осуществляется при поддержке Госкино



Премьера с участием творческой группы состоится в кинотеатре «Киевская Русь» 24 августа в 19:30.



Десять гривен с каждого приобретенного билета создатели фильма перечислят в благотворительный фонд помощи армии «Вернись живым» на закупку мобильных комплексов наблюдения.