Территория свободных людей: в Тернополе стартовал музыкальный фестиваль «Файне Місто»

Семь фестивальных сцен, более 100 исполнителей ждут гостей на музыкальном фестивале «Файне Місто», который стартовал сегодня в Тернопольской области.
Об этом сообщают организаторы фестиваля.
По его словам, во время такого праздника музыки и песни будет действовать «магический портал», через который будут проходить гости фестиваля на «территорию свободных людей», которая, как и каждый город, будет иметь свои районы, определенные тематические художественные зоны с интересными инсталляциями.
Будет работать и музей фестиваля, различные молодежные развлекательные локации, а в рамках проекта «Тернополь - молодежная столица Украины» можно будет пройтись по аллее общественных организаций, которые оригинально будут презентовать свои работы.
Заключительные аккорды музыкального фестиваля прозвучат на главной фестивальной сцене в воскресенье, 1 августа.
«Файне Місто» - украинский музыкальный фестиваль под открытым небом, который традиционно проходит в июле-августе в Тернополе с 2013 года. Название фестиваля происходит от названия песни Братьев Гадюкиных «Файне місто Тернопіль». Цель его проведения - популяризация среди молодежи активного отдыха и развития фестивального движения в Украине.
Музыкальный фестиваль «Файне Місто» по версии журнала «Крок у Rock» в 2015 году был признан лучшим фестивалем Украины.
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