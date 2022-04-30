Территория свободных людей: в Тернополе стартовал музыкальный фестиваль «Файне Місто»

17:50 28 июля Киев, Украина

Семь фестивальных сцен, более 100 исполнителей ждут гостей на музыкальном фестивале «Файне Місто», который стартовал сегодня в Тернопольской области.

Об этом сообщают организаторы фестиваля.

«Проводим такие фестивали начиная с 2013 года. Правда, в прошлом году из-за пандемии не устраивали музыкальную импрезу, зато в этом году она продлится достаточно мощно на протяжении пяти дней. На семи фестивальных сценах согласились выступить около ста исполнителей из Украины и зарубежья, которые будут дарить гостям свое искусство. Среди приглашенных - и финалист Евровидения, популярная украинская группа «GO_А», - рассказал один из организаторов музыкального фестиваля Максим Черкашин.

По его словам, во время такого праздника музыки и песни будет действовать «магический портал», через который будут проходить гости фестиваля на «территорию свободных людей», которая, как и каждый город, будет иметь свои районы, определенные тематические художественные зоны с интересными инсталляциями.

Будет работать и музей фестиваля, различные молодежные развлекательные локации, а в рамках проекта «Тернополь - молодежная столица Украины» можно будет пройтись по аллее общественных организаций, которые оригинально будут презентовать свои работы.

Заключительные аккорды музыкального фестиваля прозвучат на главной фестивальной сцене в воскресенье, 1 августа.