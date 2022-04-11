Тернопольский бизнесмен нашел способ обойти карантинные запреты

19:42 13 ноября Киев, Украина

В Тернополе появилось нестандартная религиозная организация "Братство Лысых", которую зарегистрировал предприимчивый Тарас Ковальчук, чтобы обойти карантинные запреты

Таким образом ресторан бизнесмена "превратился" в храм, а хостел в монастырь.

Об этом Ковальчук сообщил на своей странице в Facebook.



По словам Ковальчука, столичные власти не очень слышат бизнес и людей вообще, потому он принял решение искать юридический механизм продолжения работы его заведений во время усиления карантинных мер.

"Начали смотреть на опыт других стран. Заинтересовала Польша и фитнес-центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию. Поэтому 12. 11. 2020 десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации "Братство Лысых" и утверждение устава. Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, "Леліві" – трапезная, "Лысый" – храм", – написал Ковальчук.

Бизнесмен привел цитату ст. 35 Конституции Украины, в которой говорится, что каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, проводить религиозную деятельность.