Тернопольский бизнесмен нашел способ обойти карантинные запреты

В Тернополе появилось нестандартная религиозная организация "Братство Лысых", которую зарегистрировал предприимчивый Тарас Ковальчук, чтобы обойти карантинные запреты.
Таким образом ресторан бизнесмена "превратился" в храм, а хостел в монастырь.
Об этом Ковальчук сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Ковальчука, столичные власти не очень слышат бизнес и людей вообще, потому он принял решение искать юридический механизм продолжения работы его заведений во время усиления карантинных мер.
Бизнесмен привел цитату ст. 35 Конституции Украины, в которой говорится, что каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, проводить религиозную деятельность.
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